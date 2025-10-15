Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
15 октября 2025, 18:20
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова

Представитель страны 404 выразил недовольство своим положением

В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine

Во французском «ПСЖ» отреагировали на скандальное заявление своего российского вратаря Матвея Сафонова, который выразил недовольство отсутствием у него игровой практики в клубе.

Как сообщает Goal.com, слова 26-летнего голкипера вызвали бурную реакцию в раздевалке парижской команды. Более того, несколько источников из клуба отметили некоторое раздражение среди руководства «ПСЖ», которое считает, что подобные заявления вредят коллективу.

Сафонов ранее не исключил, что будет вынужден сменить клуб. Одной из причин этого стало появление в клубе украинского защитника Ильи Забарного, который довольно быстро стал важным игроком для команды и всячески игнорирует представителя рф.

