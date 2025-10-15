Экс-тренер Ман Юнайтед нашел новую работу. Его ждут в Шотландии

Шотландский клуб «Рейнджерс» пообщался с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» и «Бешикташа» Уле Гуннаром Сульшером относительно назначения на пост главного тренера команды.

По информации издания The Sun, «Рейнджерс» провел встречи с несколькими кандидатами на должность наставника, включая Сульшера, после увольнения Рассела Мартина.

Активно к клубу сватали бывшего тренера «Униона» Бо Свенссона, которому нравилась идея возглавить команду из Глазго. Стороны не раз проводили встречи, однако датский специалист не захотел ждать, пока «Рейнджерс» сделает свой выбор.

Слухи о назначении Уле подтвердил его бывший партнёр по «МЮ» Пол Скоулз, который намекнул на возможное начало сотрудничества:

«Я на самом деле недавно был с одним парнем, и он рассказал, что собирается встретиться с представителями «Рейнджерс». Это Сульшер? Комментировать не буду».

Последним клубом Сульшера стал турецкий «Бешикташ», в котором Уле проработал с января по август 2025 года. Причиной увольнения тренера стал вылет команды от «Лозанны» в Лиге конференций.