Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Ман Юнайтед нашел новую работу. Его ждут в Шотландии
Шотландия
15 октября 2025, 13:32 | Обновлено 15 октября 2025, 13:34
530
1

Экс-тренер Ман Юнайтед нашел новую работу. Его ждут в Шотландии

Уле Гуннар Сульшер общается с представителями «Рейнджерса»

15 октября 2025, 13:32 | Обновлено 15 октября 2025, 13:34
530
1 Comments
Экс-тренер Ман Юнайтед нашел новую работу. Его ждут в Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Шотландский клуб «Рейнджерс» пообщался с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» и «Бешикташа» Уле Гуннаром Сульшером относительно назначения на пост главного тренера команды.

По информации издания The Sun, «Рейнджерс» провел встречи с несколькими кандидатами на должность наставника, включая Сульшера, после увольнения Рассела Мартина.

Активно к клубу сватали бывшего тренера «Униона» Бо Свенссона, которому нравилась идея возглавить команду из Глазго. Стороны не раз проводили встречи, однако датский специалист не захотел ждать, пока «Рейнджерс» сделает свой выбор.

Слухи о назначении Уле подтвердил его бывший партнёр по «МЮ» Пол Скоулз, который намекнул на возможное начало сотрудничества:

«Я на самом деле недавно был с одним парнем, и он рассказал, что собирается встретиться с представителями «Рейнджерс». Это Сульшер? Комментировать не буду».

Последним клубом Сульшера стал турецкий «Бешикташ», в котором Уле проработал с января по август 2025 года. Причиной увольнения тренера стал вылет команды от «Лозанны» в Лиге конференций.

По теме:
Стивен Джеррард может вернуться к тренерской работе
ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволили тренера Мартина после ничьей с Фалкирком
Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко
Уле Гуннар Сульшер Глазго Рейнджерс чемпионат Шотландии по футболу Пол Скоулз
Андрей Витренко Источник: The Sun
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье и Металлист 1925 нацелились на легионера из чемпионата Украины
Футбол | 15 октября 2025, 13:47 0
Полесье и Металлист 1925 нацелились на легионера из чемпионата Украины
Полесье и Металлист 1925 нацелились на легионера из чемпионата Украины

Клубы заинтересованы в услугах защитника «Колоса» Илира Красничи

Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Футбол | 14 октября 2025, 20:56 31
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам

Проигрыш с минимальным счётом усложняет борьбу в отборочном цикле

Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты
Футбол | 15.10.2025, 09:57
Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты
Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты
Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Футбол | 14.10.2025, 18:35
Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Футбол | 15.10.2025, 07:29
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
норм варіант
Ответить
0
Популярные новости
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 119
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 237
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 8
Бокс
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Это будет трагедия, если с Усиком это все-таки случится»
Тони БЕЛЛЮ: «Это будет трагедия, если с Усиком это все-таки случится»
13.10.2025, 23:30
Бокс
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем