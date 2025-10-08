Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Шотландия
Стивен Джеррард может вернуться к тренерской работе

Легендарный англичанин может вновь возглавить «Рейнджерс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Английский специалист Ствиен Джеррард может вновь возглавить «Рейнджерс». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, шотландский гранд после увольнения Расселла Мартина намерен начать переговоры с Джеррардом – англичанин открыт к переговорам с бывшим клубом. Стивен возглавлял «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год.

Последним клубом в тренерской карьере Стивена Джеррарджа был «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии. С командой он проработал 1,5 года – с июля 2023 по января 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Джеррард прокомментировал переход Трента АЛександера-Арнольда в «Реал».

