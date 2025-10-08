Стивен Джеррард может вернуться к тренерской работе
Легендарный англичанин может вновь возглавить «Рейнджерс»
Английский специалист Ствиен Джеррард может вновь возглавить «Рейнджерс». Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, шотландский гранд после увольнения Расселла Мартина намерен начать переговоры с Джеррардом – англичанин открыт к переговорам с бывшим клубом. Стивен возглавлял «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год.
Последним клубом в тренерской карьере Стивена Джеррарджа был «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии. С командой он проработал 1,5 года – с июля 2023 по января 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что Джеррард прокомментировал переход Трента АЛександера-Арнольда в «Реал».
