Легенда АПЛ: «Что ты делаешь? Ты, пожалуй, один из лучших игроков в Европе»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал переход Трента Александера-Арнольда в «Реал»:

«Сейчас я говорю без своей ливерпульской кепки. «Реал» пригласил меня с Моуринью, серьезно. И это заставило меня задуматься. Я могу это понять. Я понимаю. Его лучший друг играет там. Может быть, он хочет бросить себе вызов. Он выиграл все в Ливерпуле. Так что часть меня действительно понимает это».

Но как только я снова надеваю свою ливерпульскую кепку, я думаю: что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты, пожалуй, один из лучших игроков в Европе. Ты выигрываешь то, о чем я сижу здесь и до сих пор мечтаю.

Ты выигрываешь Кубки Европы. Ты один из главных игроков. Фанаты тебя обожают. Что ты делаешь? Но это с моей точки зрения, потому что я люблю Ливерпуль»

Ранее Трент Александер-Арнольд появился в скандальной рекламе.