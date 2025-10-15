Манчестер Юнайтед может продлить контракт с полузащитником, но есть условие
Каземиро должен пойти на снижение зарплаты
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продления контракта с Каземиро после окончания текущего сезона, сообщает Mail Sport.
Однако такой шаг возможен только в том случае, если игрок согласится на существенное снижение своей нынешней зарплаты.
В настоящее время бразилец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба, получая 375 000 фунтов стерлингов в неделю.
К слову, в контракте Каземиро с «Юнайтед» предусмотрена опция автоматического продления соглашения на 12 месяцев – до июня 2027 года.
В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел 6 матчей за МЮ, в которых забил 1 гол.
