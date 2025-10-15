Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед может продлить контракт с полузащитником, но есть условие
Англия
15 октября 2025, 17:28
Каземиро должен пойти на снижение зарплаты

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продления контракта с Каземиро после окончания текущего сезона, сообщает Mail Sport.

Однако такой шаг возможен только в том случае, если игрок согласится на существенное снижение своей нынешней зарплаты.

В настоящее время бразилец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба, получая 375 000 фунтов стерлингов в неделю.

К слову, в контракте Каземиро с «Юнайтед» предусмотрена опция автоматического продления соглашения на 12 месяцев – до июня 2027 года.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел 6 матчей за МЮ, в которых забил 1 гол.

Каземиро Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Иван Чирко Источник: Daily Mail
