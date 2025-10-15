Известный тренер встал на защиту Шовковского из-за результатов Динамо
Юрий Вирт уверен, что проблема киевского клуба – отсутствие качественных легионеров
Известный украинский тренер Юрий Вирт оценил игру и результаты киевского «Динамо» в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о работе наставника «бело-синих» Александра Шовковского:
«Не согласен с критикой Шовковского, больше вопросов к селекционерам «Динамо». На него сейчас очень большое давление оказывается из-за ничейной серии, но – на внутренней арене не все так плохо. Отставание от «Шахтера» составляет всего одно очко, а впереди еще два десятка туров.
В еврокубках результаты не лучшие, но... Вот поражение от «Кристал Пэлес» было (0:2). Уступили же не какому-то непонятному коллективу, а команде, которая на старте нового сезона обыграла действующего чемпиона АПЛ «Ливерпуль» (2:1) и является обладателем Кубка и Суперкубка Англии.
Если у «Динамо» не будет качественных новичков-легионеров, то не будет и соответствующих результатов – не будет команда боеспособной в еврокубках, а будет в партере стоять все 90 минут игрового времени.
Вообще же, не понимаю я весь этот шум собственно вокруг Шовковского. Кризиса, как такового, у «Динамо» нет, а есть определенные проблемы. Эту неудачную серию спровоцировала нехватка концентрации игроков на последних минутах игры и ошибка вратаря, как было в матче с «Карпатами» (3:3)», – уверен Вирт.
В настоящее время киевский клуб набрал 16 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является донецкий «Шахтер», опережающий «Динамо» на один пункт.
