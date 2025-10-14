Реал может усилится двумя топ-игроками перед Эль-Классико

Стали известны подробности по восстановлению футболистов мадридского «Реала» перед Эль-Классико. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, к предстоящему матчу могут восстановиться сразу два правых защитника – Трент Александер-Арнольд и Дани Карвахаль. Это же касается и центрбека Дина Хейсена.

С «сине-гранатовыми» точно не сыграют Антонио Рюдигер и Ферлан Менди, которые не восстановились от травм.

Что касается КИлиана Мбаппе, то возвращение ожидается уже в игре с «Хетафе», а вот по состоянию Франка Мастантуоно особых подробностей нет. Ожидается, что аргентинец избежал серьезного повреждения.

Матч меду «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по Киеву.

