Трансфер зимой? Тренер гранда принял решение по звезде сборной Украины

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо принял решение по украинскому киперу Андрею Лунину. Об этом сообщает Benrabeu Digital.

По информации источника, 43-летний специалист готов попрощаться с 26-летним футболистом уже зимой. Об этом Алонсо сообщил президенту испанского гранда Флорентино Пересу.

В текущем сезоне Андрей Лунин не провел на поле ни одной минуты ни на клубном уровне, ни на уровне сборных. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин решил сменить клуб.