Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер зимой? Тренер гранда принял решение по звезде сборной Украины
Испания
14 октября 2025, 20:39 | Обновлено 14 октября 2025, 20:40
588
0

Трансфер зимой? Тренер гранда принял решение по звезде сборной Украины

Хаби Алонсо готов попрощаться с Андреем Луниным

14 октября 2025, 20:39 | Обновлено 14 октября 2025, 20:40
588
0
Трансфер зимой? Тренер гранда принял решение по звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо принял решение по украинскому киперу Андрею Лунину. Об этом сообщает Benrabeu Digital.

По информации источника, 43-летний специалист готов попрощаться с 26-летним футболистом уже зимой. Об этом Алонсо сообщил президенту испанского гранда Флорентино Пересу.

В текущем сезоне Андрей Лунин не провел на поле ни одной минуты ни на клубном уровне, ни на уровне сборных. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин решил сменить клуб.

По теме:
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Трансферная бомба. Обладатель Золотого мяча уже зимой может сменить клуб
Не Винисиус. Звезда Реала может сенсационно покинуть клуб и перейти в АПЛ
Андрей Лунин Хаби Алонсо Флорентино Перес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона объяснила, почему решила потратить деньги на Ваната
Футбол | 14 октября 2025, 19:40 0
Жирона объяснила, почему решила потратить деньги на Ваната
Жирона объяснила, почему решила потратить деньги на Ваната

В клубе испугались вылета в Сегунду

Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 242
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан

Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу

Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»
Футбол | 14.10.2025, 15:26
Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»
Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем