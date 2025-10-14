Трансфер зимой? Тренер гранда принял решение по звезде сборной Украины
Хаби Алонсо готов попрощаться с Андреем Луниным
Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо принял решение по украинскому киперу Андрею Лунину. Об этом сообщает Benrabeu Digital.
По информации источника, 43-летний специалист готов попрощаться с 26-летним футболистом уже зимой. Об этом Алонсо сообщил президенту испанского гранда Флорентино Пересу.
В текущем сезоне Андрей Лунин не провел на поле ни одной минуты ни на клубном уровне, ни на уровне сборных. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин решил сменить клуб.
