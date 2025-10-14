Завацкая покинула турнир WTA 125 в Цзинане, проиграв в матче 1/16 финала
Катарина в двух сетах уступила Вэй Сицзя на старте основной сетки китайских соревнований
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 419) не сумела выиграть стартовый матч основной сетки на хардовом турнире WTA 125 в Цзинане, Китай.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Вэй Сицзя (Китай, WTA 1950 за 1 час и 52 минуты.
WTA 125 Цзинань. Хард, 1/16 финала
Вэй Сицзя (Китай) – Катарина Завацкая (Украина) [Q] – 7:5, 7:6 (7:4)
Это было первое очное противостояние соперниц.
Катарина впервые в 2025 году сыграла в основе соревнований категории WTA 125. В Цзинане она стартовала с квалификации, где прошла Ку Йон У и Екатерину Овчаренко.
Вэй Сицзя во втором круге поборется против второй сеяной Анны Бондар (Венгрия, WTA 90).
