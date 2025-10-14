Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 октября 2025, 19:36 | Обновлено 14 октября 2025, 20:54
Завацкая покинула турнир WTA 125 в Цзинане, проиграв в матче 1/16 финала

Катарина в двух сетах уступила Вэй Сицзя на старте основной сетки китайских соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 419) не сумела выиграть стартовый матч основной сетки на хардовом турнире WTA 125 в Цзинане, Китай.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Вэй Сицзя (Китай, WTA 1950 за 1 час и 52 минуты.

WTA 125 Цзинань. Хард, 1/16 финала

Вэй Сицзя (Китай) – Катарина Завацкая (Украина) [Q] – 7:5, 7:6 (7:4)

Это было первое очное противостояние соперниц.

Катарина впервые в 2025 году сыграла в основе соревнований категории WTA 125. В Цзинане она стартовала с квалификации, где прошла Ку Йон У и Екатерину Овчаренко.

Вэй Сицзя во втором круге поборется против второй сеяной Анны Бондар (Венгрия, WTA 90).

Катарина Завацкая
Vitaly Kozak
Бідося. Грала з дуже затейпованою ногою з великими муками. Другий сет на жилах хотіла витягти, на таях суддя явний аут на користь китаянки визначив.і сама Катаріна жахливі подвійні зробила.
