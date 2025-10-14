Жирона объяснила, почему решила потратить деньги на Ваната
В клубе испугались вылета в Сегунду
Жирона во вторник провела пресс-конференцию, на которой руководство не только высказало поддержку тренеру Мичелу, но и объяснило свои расходы в конце трансферного окна.
Клуб не был активным в течение лета, однако под конец окна подписал ряд игроков, а главным приобретением стал украинский форвард Владислав Ванат, за которого Динамо получило 17 миллионов евро.
Генеральный менеджер Жироны Игнаси Мас-Бага объяснил такие траты.
«Летом было решено инвестировать деньги, которые удалось заработать ранее, в новых игроков. Мы сделали эту инвестицию для избежания вылета в Сегунду».
«Могу рассказать, что зарплатный фонд первой команды на этот сезон находится на уровне 75 миллионов евро. И мы можем продолжать усиление состава», – сказал Мас-Бага.
Ванат в пяти матчах Ла Лиги забил два гола.
