Испания
14 октября 2025, 19:40 | Обновлено 14 октября 2025, 19:53
Жирона объяснила, почему решила потратить деньги на Ваната

В клубе испугались вылета в Сегунду

14 октября 2025, 19:40 | Обновлено 14 октября 2025, 19:53
Жирона объяснила, почему решила потратить деньги на Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Жирона во вторник провела пресс-конференцию, на которой руководство не только высказало поддержку тренеру Мичелу, но и объяснило свои расходы в конце трансферного окна.

Клуб не был активным в течение лета, однако под конец окна подписал ряд игроков, а главным приобретением стал украинский форвард Владислав Ванат, за которого Динамо получило 17 миллионов евро.

Генеральный менеджер Жироны Игнаси Мас-Бага объяснил такие траты.

«Летом было решено инвестировать деньги, которые удалось заработать ранее, в новых игроков. Мы сделали эту инвестицию для избежания вылета в Сегунду».

«Могу рассказать, что зарплатный фонд первой команды на этот сезон находится на уровне 75 миллионов евро. И мы можем продолжать усиление состава», – сказал Мас-Бага.

Ванат в пяти матчах Ла Лиги забил два гола.

По теме:
Цыганков и конкурент Ваната вернулись к тренировкам в общей группе
Жирона объявила решение по Мичелу после неудачного старта сезона
Зинченко, Довбик, Забарный. Рейтинг зарплат украинцев в Европе
Жирона Владислав Ванат Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
