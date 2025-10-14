Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
Чемпионат мира
«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины

Андрей Воробей нашел недостатки в поединке против Азербайджана

«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей поделился анализом победного матча «сине-желтых» против сборной Азербайджана (2:1).

Экс-игрок указал на проблемные моменты в игре подопечных Сергея Реброва в поединке в Кракове, которые бросались в глаза.

«Есть компонент игры, в котором мы действуем очень плохо – это отбор мяча. Для меня остается загадкой, почему при обороне, играя по схеме 4-5-1, наши футболисты в своих зонах не отбирают мяч. Никто вообще не отбирает мяч у соперника. Мы просто смотрим футбол, находясь на поле. Та же история и в еврокубках.

Скажу ещё одно: когда во втором тайме пошли замены, усталость – это понятно, но игроки, вышедшие на замену, вовсе не усилили нашу игру. Михайличенко, Бондаренко и Шапаренко просто растворились на поле», – заявил Воробей.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Андрей Воробей
Андрей Витренко Источник: Sportarena
MaximusOne
Як нема кому відбирати, в нас же є всім хвалений тут Ярмолюк, який по словам деяких тутешній дописувачів, прям Гатузо АПЛ.
Ответить
-1
