«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины

Бывший форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей поделился анализом победного матча «сине-желтых» против сборной Азербайджана (2:1).

Экс-игрок указал на проблемные моменты в игре подопечных Сергея Реброва в поединке в Кракове, которые бросались в глаза.

«Есть компонент игры, в котором мы действуем очень плохо – это отбор мяча. Для меня остается загадкой, почему при обороне, играя по схеме 4-5-1, наши футболисты в своих зонах не отбирают мяч. Никто вообще не отбирает мяч у соперника. Мы просто смотрим футбол, находясь на поле. Та же история и в еврокубках.

Скажу ещё одно: когда во втором тайме пошли замены, усталость – это понятно, но игроки, вышедшие на замену, вовсе не усилили нашу игру. Михайличенко, Бондаренко и Шапаренко просто растворились на поле», – заявил Воробей.