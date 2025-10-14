Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Даяна Ястремская – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 октября 2025, 12:20
1387
22

Даяна Ястремская – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Нинбо

14 октября 2025, 12:20
1387
22 Comments
Даяна Ястремская – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

14 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).

В первом раунде украинка играет против Виктории Мбоко из Канады. Встреча стартовала в 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется против Елены Рыбакиной.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 22
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Leonidas B
Пан Пеклов перший сет є?
Ответить
+4
C.Пеклов
Єє1 сет!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Гойдалки й багато помилок...
Ответить
+2
C.Пеклов
Знов влучу-не влучу .
Ответить
+1
chevars
Гойдалки, гойдалки. Але Даяні вдалось пробити з пару, трійцю гострих кросів. Подачу треба ще б виправити
Ответить
+1
C.Пеклов
"Зірку"треба гасити поки вона не зійшла,потім буде важче!
Ответить
+1
chevars
Цікаво, Гьосснер Даяну ще тренує?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Муки на подачі це щось.
Ответить
0
Istimo
Вікторія мПУко 
Ответить
0
Олександр Науменко
Відношення до своєї подачи як і до всієї гри, тяп-ляп.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
chevars
Не хочеться хвалить, але комбінація була гарною
Ответить
0
chevars
Перша виграна подача за 5 геймів на двох. 
Ответить
0
Vitaly Kozak
Важко щось коментувати, бо цензурних слів бракує. І це постійно помічаю, коли дивлюсь гру Даяни.
Ответить
0
Sit Simurg
Поляки завжди показують матчі Даяни по головним спорт-каналам ..
Бачать коріння, напевно ..) 
Ответить
0
chevars
Схоже, Ману є, але гра Даяни поганенька
Ответить
0
chevars
Ранній брейк, це ні до чого. Може, навіть, він небезпечний для гравця, що його зробив
Ответить
0
chevars
За якістю подачі обидва сапоги пара. Важливо, хто перший схаменеться на користь не сильною, а точної подачі. І, схоже, це буде не Даяна
Ответить
0
chevars
В цивілізованому світі вже сто років не ставлять банки, а в піднебесній ще продовжують
Ответить
-1
