Даяна Ястремская – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).

В первом раунде украинка играет против Виктории Мбоко из Канады. Встреча стартовала в 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется против Елены Рыбакиной.