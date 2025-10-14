WTA14 октября 2025, 12:20 |
Даяна Ястремская – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Нинбо
14 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).
В первом раунде украинка играет против Виктории Мбоко из Канады. Встреча стартовала в 12:00 по Киеву.
Это первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге поборется против Елены Рыбакиной.
