«Малиновский опроверг закономерные вещи». Федорчук – об игре полузащитника

Вчера, 13 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Азербайджана в своем очередном матче отборочного турнира ЧМ-2026.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение об игре Руслана Малиновского.

– Олег Викторович, Малиновский приятно удивляет второй матч кряду. С чем связана такая результативная игра (3+1 в двух матчах) нашего полузащитника?

– У Руслана, на мой взгляд, открылось второе дыхание. Думаю, это связано с качественной клубной работой игрока. Самое главное, что Малиновский доказал многим скептикам и специалистам, в том числе таким, как я (улыбается), что фактор профессионализма, честного отношения к работе перебивает закономерные вещи, такие, как старение организма. Поэтому мы можем только порадоваться за Руслана. Молодец!

– Он для вас лучший в прошедшей игре?

– Это журналисты придумали такое понятие, как лучший или худший игрок. Я как тренер могу сказать, что Малиновский выполнил поставленные перед ними задачи тренерским штабом. Он свое время отыграл с высоким КПД. Задача наставника так расставить игроков, чтобы было видно как можно меньше недостатков. Вот как раз полузащитник и выдал все лучшее, что у него есть в арсенале.