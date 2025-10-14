Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Малиновский опроверг закономерные вещи». Федорчук – об игре полузащитника
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2025, 14:16
«Малиновский опроверг закономерные вещи». Федорчук – об игре полузащитника

Авторитетный специалист считает, что у Руслана в сборной открылось второе дыхание

«Малиновский опроверг закономерные вещи». Федорчук – об игре полузащитника
УАФ. Руслан Малиновский

Вчера, 13 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Азербайджана в своем очередном матче отборочного турнира ЧМ-2026.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение об игре Руслана Малиновского.

– Олег Викторович, Малиновский приятно удивляет второй матч кряду. С чем связана такая результативная игра (3+1 в двух матчах) нашего полузащитника?
– У Руслана, на мой взгляд, открылось второе дыхание. Думаю, это связано с качественной клубной работой игрока. Самое главное, что Малиновский доказал многим скептикам и специалистам, в том числе таким, как я (улыбается), что фактор профессионализма, честного отношения к работе перебивает закономерные вещи, такие, как старение организма. Поэтому мы можем только порадоваться за Руслана. Молодец!

– Он для вас лучший в прошедшей игре?
– Это журналисты придумали такое понятие, как лучший или худший игрок. Я как тренер могу сказать, что Малиновский выполнил поставленные перед ними задачи тренерским штабом. Он свое время отыграл с высоким КПД. Задача наставника так расставить игроков, чтобы было видно как можно меньше недостатков. Вот как раз полузащитник и выдал все лучшее, что у него есть в арсенале.

Олег Федорчук сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Руслан Малиновский
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
