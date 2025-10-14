Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польский тренер рассказал, почему решил присоединиться к Динамо
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 12:01 | Обновлено 14 октября 2025, 13:00
551
0

Польский тренер рассказал, почему решил присоединиться к Динамо

Мацей Кендзьорек вошел в тренерский штаб наставника «бело-синих» Александра Шовковского

14 октября 2025, 12:01 | Обновлено 14 октября 2025, 13:00
551
0
Польский тренер рассказал, почему решил присоединиться к Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мацей Кендзьорек

Польский тренер Мацей Кендзьорек прокомментировал свое сотрудничество с киевским «Динамо» и рассказал, почему выбрал именно эту команду. В конце августа стало известно, что 45-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Александра Шовковского.

– Почему ваш выбор пал именно на киевское «Динамо»?

– Самым большим преимуществом такого варианта продолжения карьеры, безусловно, было то, что киевское «Динамо» – очень известный бренд. Осмелюсь сказать, что это самый популярный клуб в этой части Европы, один из самых популярных и самый большой.

Это, безусловно, было для меня основным плюсом. Однако и по другим причинам поступившее предложение было очень привлекательным. Прежде всего, для меня очень важно играть в еврокубках, это очень важно, потому что это отличный опыт. Поэтому я решил, что проведу этот сезон в «Динамо».

Конечно, я, прежде всего, учитывал нынешнюю ситуацию в Украине, изучил информацию об этом, проверил и проверил еще раз. Так что я знал, на что подписываюсь, и я был в курсе ситуации, осознавал ее. Правда, мы также проводим много времени вдали от Киева.

Вот, например, недавно играли с «Кристал Пэлас» в Люблине. Мы сначала поехали во Львов, провели там несколько дней, потом из Львова переехали в Люблин, и там тоже провели несколько дней. Так что, я бы сказал, это скорее жизнь на чемоданах. Но именно сейчас мы в Киеве. В период паузы на матчи сборных мы тренируемся на своей базе, – цитирует Мацея сайт Dynamo.kiev.ua со ссылкой на польское радио «Radio TOK FM».

По теме:
Леоненко назвал лучшего игрока в составе Динамо после матча сборной Украины
Александр РЯБОКОНЬ: «Команда играла прилично против непростого соперника»
Виктория – Металлург З. Агробизнес – Феникс-Маруиполь. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Мацей Кендзьорек Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 7
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола

Встреча четвертого тура квалификационной группы D завершилась со счетом 2:2

Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Футбол | 14 октября 2025, 11:13 7
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро

Чиновники задумались о целесообразности очередных новшеств и изменений…

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
Футбол | 14.10.2025, 12:45
«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 20:17
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
13.10.2025, 04:39
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 16
Футбол
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 13
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем