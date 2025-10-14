Польский тренер рассказал, почему решил присоединиться к Динамо

Польский тренер Мацей Кендзьорек прокомментировал свое сотрудничество с киевским «Динамо» и рассказал, почему выбрал именно эту команду. В конце августа стало известно, что 45-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Александра Шовковского.

– Почему ваш выбор пал именно на киевское «Динамо»?

– Самым большим преимуществом такого варианта продолжения карьеры, безусловно, было то, что киевское «Динамо» – очень известный бренд. Осмелюсь сказать, что это самый популярный клуб в этой части Европы, один из самых популярных и самый большой.

Это, безусловно, было для меня основным плюсом. Однако и по другим причинам поступившее предложение было очень привлекательным. Прежде всего, для меня очень важно играть в еврокубках, это очень важно, потому что это отличный опыт. Поэтому я решил, что проведу этот сезон в «Динамо».

Конечно, я, прежде всего, учитывал нынешнюю ситуацию в Украине, изучил информацию об этом, проверил и проверил еще раз. Так что я знал, на что подписываюсь, и я был в курсе ситуации, осознавал ее. Правда, мы также проводим много времени вдали от Киева.

Вот, например, недавно играли с «Кристал Пэлас» в Люблине. Мы сначала поехали во Львов, провели там несколько дней, потом из Львова переехали в Люблин, и там тоже провели несколько дней. Так что, я бы сказал, это скорее жизнь на чемоданах. Но именно сейчас мы в Киеве. В период паузы на матчи сборных мы тренируемся на своей базе, – цитирует Мацея сайт Dynamo.kiev.ua со ссылкой на польское радио «Radio TOK FM».