Сборная Украины забила юбилейный мяч в чемпионатах мира и Европы
Автором юбилейного гола стал Руслан Малиновский
Гол Руслана Малиновского в матче с Азербайджаном (2:1) стал для него самого 10-м в рядах национальной дружины, а для сборной Украины – 250-м в чемпионатах мира и Европы. 121 мяч наша команда забила дома, 118 – в гостях и 11 – на нейтральных полях. 135 раз украинцы поражали ворота соперников в чемпионатах мира и 115 - в чемпионатах Европы.
Список лучших бомбардиров сборной в турнирах этого ранга возглавляют Андрей Шевченко – 40 голов (28+12), Андрей Ярмоленко – 26 (16+10), Роман Яремчук – 12 (4+8), Сергей Ребров – 9 (4+5) и Евгений Коноплянка – 8 (4+4). К слову, автором 200-го гола украинцев на «мире» и Европе 6 лет назад в матче с Литвой стал также Руслан Малиновский.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы сборной Украины в чемпионатах мира и Европы
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Сергей КОНОВАЛОВ
|
Эстония
|
30' (1:0)
|
3:0 (д)
|
50-й
|
05.09.2001
|
ЧМ
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Армения
|
90' (3:0)
|
3:0 (д)
|
100-й
|
17.10.2007
|
ЧЕ
|
Олег ГУСЕВ
|
Фареры
|
43' (2:0)
|
5:0 (д)
|
150-й
|
15.10.2013
|
ЧМ
|
Марко ДЕВИЧ
|
Сан-Марино
|
15' (2:0)
|
8:0 (г)
|
200-й
|
11.10.2019
|
ЧЕ
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Литва
|
29' (1:0)
|
2:0 (д)
|
250-й
|
13.10.2025
|
ЧМ
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Азербайджан
|
64' (2:1)
|
2:1 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026
Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы