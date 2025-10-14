Сборная Украины забила юбилейный мяч в чемпионатах мира и Европы

Гол Руслана Малиновского в матче с Азербайджаном (2:1) стал для него самого 10-м в рядах национальной дружины, а для сборной Украины – 250-м в чемпионатах мира и Европы. 121 мяч наша команда забила дома, 118 – в гостях и 11 – на нейтральных полях. 135 раз украинцы поражали ворота соперников в чемпионатах мира и 115 - в чемпионатах Европы.

Список лучших бомбардиров сборной в турнирах этого ранга возглавляют Андрей Шевченко – 40 голов (28+12), Андрей Ярмоленко – 26 (16+10), Роман Яремчук – 12 (4+8), Сергей Ребров – 9 (4+5) и Евгений Коноплянка – 8 (4+4). К слову, автором 200-го гола украинцев на «мире» и Европе 6 лет назад в матче с Литвой стал также Руслан Малиновский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы сборной Украины в чемпионатах мира и Европы