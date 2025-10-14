Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Украины забила юбилейный мяч в чемпионатах мира и Европы
Чемпионат мира
14 октября 2025, 11:18 | Обновлено 14 октября 2025, 11:22
Сборная Украины забила юбилейный мяч в чемпионатах мира и Европы

Автором юбилейного гола стал Руслан Малиновский

Сборная Украины забила юбилейный мяч в чемпионатах мира и Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол Руслана Малиновского в матче с Азербайджаном (2:1) стал для него самого 10-м в рядах национальной дружины, а для сборной Украины – 250-м в чемпионатах мира и Европы. 121 мяч наша команда забила дома, 118 – в гостях и 11 – на нейтральных полях. 135 раз украинцы поражали ворота соперников в чемпионатах мира и 115 - в чемпионатах Европы.

Список лучших бомбардиров сборной в турнирах этого ранга возглавляют Андрей Шевченко – 40 голов (28+12), Андрей Ярмоленко – 26 (16+10), Роман Яремчук – 12 (4+8), Сергей Ребров – 9 (4+5) и Евгений Коноплянка – 8 (4+4). К слову, автором 200-го гола украинцев на «мире» и Европе 6 лет назад в матче с Литвой стал также Руслан Малиновский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы сборной Украины в чемпионатах мира и Европы

Гол

Дата

Ранг

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

13.11.1994

ЧЕ

Сергей КОНОВАЛОВ

Эстония

30' (1:0)

3:0 (д)

50-й

05.09.2001

ЧМ

Андрей ВОРОБЕЙ

Армения

90' (3:0)

3:0 (д)

100-й

17.10.2007

ЧЕ

Олег ГУСЕВ

Фареры

43' (2:0)

5:0 (д)

150-й

15.10.2013

ЧМ

Марко ДЕВИЧ

Сан-Марино

15' (2:0)

8:0 (г)

200-й

11.10.2019

ЧЕ

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Литва

29' (1:0)

2:0 (д)

250-й

13.10.2025

ЧМ

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Азербайджан

64' (2:1)

2:1 (д)

цифры и факты сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
