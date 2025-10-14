Не Шапаренко и не Бражко. Леоненко назвал лучшего игрока Динамо

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игре вингера киевского «Динамо» и национальной команды Назара Волошина в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана (2:1):

«Волошин сейчас лучший игрок «Динамо», в сборной он тоже выглядит достойно. Хвалить сильно не хочу, потому что игроки сразу начинают дороже стоить, но сентябрь-октябрь – это месяц Волошина. Желаю ему успехов».

В сезоне 2025/26 Назар Волошин провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.