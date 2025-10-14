Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не Шапаренко и не Бражко. Леоненко назвал лучшего игрока Динамо
Чемпионат мира
14 октября 2025, 16:36 | Обновлено 14 октября 2025, 17:23
Виктор отметил Назара Волошина

ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игре вингера киевского «Динамо» и национальной команды Назара Волошина в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана (2:1):

«Волошин сейчас лучший игрок «Динамо», в сборной он тоже выглядит достойно. Хвалить сильно не хочу, потому что игроки сразу начинают дороже стоить, но сентябрь-октябрь – это месяц Волошина. Желаю ему успехов».

В сезоне 2025/26 Назар Волошин провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Назар Волошин (Динамо) Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
