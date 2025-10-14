ВИДЕО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Азербайджаном
Сине-желтые победили со счетом 2:1
В понедельник, 13 октября, состоялся матч 4-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 между национальными сборными Украины и Азербайджана, в котором победу со счетом 2:1 одержала команда номинальных хозяев поля.
Сразу после поединка на стадионе царили исключительно положительные эмоции среди футболистов, тренеров и болельщиков национальной сборной Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Благодаря победе Украина закрепилась на 2-м месте в группе, набрав в 4 матчах квалификации 7 очков. В активе Азербайджана 1 балл в 4 встречах и четвертое место в квартете.
ВИДЕО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Азербайджаном
