  ВИДЕО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Азербайджаном
Чемпионат мира
14 октября 2025, 11:38
ВИДЕО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Азербайджаном

Сине-желтые победили со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 октября, состоялся матч 4-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 между национальными сборными Украины и Азербайджана, в котором победу со счетом 2:1 одержала команда номинальных хозяев поля.

Сразу после поединка на стадионе царили исключительно положительные эмоции среди футболистов, тренеров и болельщиков национальной сборной Украины.

Благодаря победе Украина закрепилась на 2-м месте в группе, набрав в 4 матчах квалификации 7 очков. В активе Азербайджана 1 балл в 4 встречах и четвертое место в квартете.

видео сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан эмоции
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
