В понедельник, 13 октября, состоялся матч 4-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 между национальными сборными Украины и Азербайджана, в котором победу со счетом 2:1 одержала команда номинальных хозяев поля.

Сразу после поединка на стадионе царили исключительно положительные эмоции среди футболистов, тренеров и болельщиков национальной сборной Украины.

Благодаря победе Украина закрепилась на 2-м месте в группе, набрав в 4 матчах квалификации 7 очков. В активе Азербайджана 1 балл в 4 встречах и четвертое место в квартете.

ВИДЕО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Азербайджаном