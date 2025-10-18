Экс-игрок Динамо: «Футболист Шахтера ошибся. Не лучшая игра за сборную»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Андрей Богданов считает, что Николай Матвиенко провалил матч против Азербайджана.

«Матвиенко ошибался. Помню его неточную диагональ, которая привела к опасному моменту у наших ворот, когда возник эпизод один на один. В той ситуации команду спас Трубин. Не могу сказать, что Николай сыграл свой лучший матч», — сказал Богданов.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.