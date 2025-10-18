Экс-игрок Динамо: «Футболист Шахтера ошибся. Не лучшая игра за сборную»
Андрей Богданов оценил выступление Николая Матвиенко за Украину
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Андрей Богданов считает, что Николай Матвиенко провалил матч против Азербайджана.
«Матвиенко ошибался. Помню его неточную диагональ, которая привела к опасному моменту у наших ворот, когда возник эпизод один на один. В той ситуации команду спас Трубин. Не могу сказать, что Николай сыграл свой лучший матч», — сказал Богданов.
13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.
Як по мені, то Коля вже давно по рівню гравець для першої ліги.
Я одного не розумію! Чи Ребров і Туран цього не помічають?
Що саме більше всього бісить, то те, що він ще й виходить з капітанською пов'язкою, що в збірній, що в клубі!!!
Може він людина хороша? Я не знаю, але ж в першу чергу капітан повинен показувати приклад для інших своєю грою.
В чому я не правий?
А то це якийсь епік фейл.