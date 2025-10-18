Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо: «Футболист Шахтера ошибся. Не лучшая игра за сборную»
Чемпионат мира
18 октября 2025, 04:22 |
152
1

Экс-игрок Динамо: «Футболист Шахтера ошибся. Не лучшая игра за сборную»

Андрей Богданов оценил выступление Николая Матвиенко за Украину

18 октября 2025, 04:22 |
152
1 Comments
Экс-игрок Динамо: «Футболист Шахтера ошибся. Не лучшая игра за сборную»
УАФ. Николай Матвиенко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Андрей Богданов считает, что Николай Матвиенко провалил матч против Азербайджана.

«Матвиенко ошибался. Помню его неточную диагональ, которая привела к опасному моменту у наших ворот, когда возник эпизод один на один. В той ситуации команду спас Трубин. Не могу сказать, что Николай сыграл свой лучший матч», — сказал Богданов.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

По теме:
ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком
«Я это видел». Виейра оценил три гола Малиновского за сборную Украины
Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
Сергей Ребров Андрей Богданов сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Николай Матвиенко
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Футбол | 17 октября 2025, 15:00 12
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?

Подопечные Сергея Реброва опередили Канаду и теперь занимают 27-е место

Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17 октября 2025, 13:30 38
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму

Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев

Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира
Футбол | 17.10.2025, 11:01
Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира
Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира
Известный тренер: «Я встретился с Шовковским, меня пригласили в Динамо»
Футбол | 18.10.2025, 05:02
Известный тренер: «Я встретился с Шовковским, меня пригласили в Динамо»
Известный тренер: «Я встретился с Шовковским, меня пригласили в Динамо»
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 18.10.2025, 04:08
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
box2box
Та хіба ж тільки в цій грі? А з Ісландією? А з ЛНЗ?
Як по мені, то Коля вже давно по рівню гравець для першої ліги.
Я одного не розумію! Чи Ребров і Туран цього не помічають?
Що саме більше всього бісить, то те, що він ще й виходить з капітанською пов'язкою, що в збірній, що в клубі!!!
Може він людина хороша? Я не знаю, але ж в першу чергу капітан повинен показувати приклад для інших своєю грою.
В чому я не правий?
А то це якийсь епік фейл.
Ответить
0
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 7
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
17.10.2025, 23:09 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем