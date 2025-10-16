Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 октября 2025, 23:13 | Обновлено 17 октября 2025, 00:22
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер

Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода

16 октября 2025, 23:13 | Обновлено 17 октября 2025, 00:22
Три игрока сборной Украины рассматривают возможность ухода из украинских грандов – киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

По информации портала ТаТоТаке, Денис Попов и Николай Шапаренко не готовы продлевать контракты с «Динамо», которые истекают летом 2026 года – оба готовы покинуть клуб. Такая же ситуация сложилась и с защитником сборной Украины – фулбеком «Шахтера» Ефимом Коноплей.

Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзьорека и Артема Яшкина.

Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Аlex
Я так розумію Конопля піде в Торпедо МосКВА?
Олександр Січкаренко
Йухим Конопля це капець, як так можна написати
