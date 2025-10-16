Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода
Три игрока сборной Украины рассматривают возможность ухода из украинских грандов – киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».
По информации портала ТаТоТаке, Денис Попов и Николай Шапаренко не готовы продлевать контракты с «Динамо», которые истекают летом 2026 года – оба готовы покинуть клуб. Такая же ситуация сложилась и с защитником сборной Украины – фулбеком «Шахтера» Ефимом Коноплей.
Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзьорека и Артема Яшкина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Нагорняк может быть уволен с должности главного тренера «Эпицентра»
Виктор оценил вклад Алексея Гуцуляка