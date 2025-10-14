Трубин лаконично высказался о победе над сборной Азербайджана
Команда Реброва одержала непростую победу в квалификации ЧМ-2026
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин лаконично высказался после победы над национальной командой Азербайджана (2:1) в квалификации чемпионата мира 2026 года.
«Без лишних слов. Сделали то, что должны. Две ключевые игры впереди», – написал 24-летний футболист на своей странице в Instagram.
Счет в этой встрече на 30-й минуте открыл Алексей Гуцуляк после паса Руслана Малиновского. Под занавес первого тайма со знаком минус отличился Виталий Миколенко, забив мяч в свои ворота. А на 64-й минуте Малиновский и Гуцуляк поменялись ролями, удвоив преимущество сборной Украины.
Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут 13 ноября против французов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок стартует в 21:45 по Киеву
Киллиан многому научился у аргентинца и поблагодарил его