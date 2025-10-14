Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин лаконично высказался о победе над сборной Азербайджана
Чемпионат мира
14 октября 2025, 07:01 | Обновлено 14 октября 2025, 07:12
Трубин лаконично высказался о победе над сборной Азербайджана

Команда Реброва одержала непростую победу в квалификации ЧМ-2026

Трубин лаконично высказался о победе над сборной Азербайджана
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин лаконично высказался после победы над национальной командой Азербайджана (2:1) в квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Без лишних слов. Сделали то, что должны. Две ключевые игры впереди», – написал 24-летний футболист на своей странице в Instagram.

Счет в этой встрече на 30-й минуте открыл Алексей Гуцуляк после паса Руслана Малиновского. Под занавес первого тайма со знаком минус отличился Виталий Миколенко, забив мяч в свои ворота. А на 64-й минуте Малиновский и Гуцуляк поменялись ролями, удвоив преимущество сборной Украины.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут 13 ноября против французов.

Анатолий Трубин Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу
Оксана Баландина Источник
