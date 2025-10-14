ФОТО. Известный футболист выпивал по 9 алкогольных напитков перед матчами

Легенда сборной Англии Пол Гаскойн расплакался в эфире, рассказывая о борьбе с алкоголизмом и личных трагедиях.

58-летний Газза признался, что выпил девять бренди перед выходом на поле в финале Кубка Шотландии-1996, где забил два гола и стал лучшим игроком матча. «Тренер спросил, пил ли я, я сказал «нет». Он ответил: «Иди и выпей». Думаю, это даже помогло мне играть лучше», – пошутил Гаскойн.

Футболист также рассказал, что месяцами не общался с родителями, а наркотики и депрессия чуть не разрушили его жизнь. По его словам, только принудительное лечение, инициированное отцом, «спасло» его.

Газза вспомнил и травму детства – гибель восьмилетнего мальчика, брата его друга, которого он держал на руках после наезда автомобиля:

«Я думал, он еще дышит, но это было его последнее движение».

В автобиографии Гаскойн признал, что его брак был ошибкой, и рассказал о домашнем насилии, после которого жена Шерил подала на развод. Несмотря на это, она поддержала его во время лечения в 2008 году.

Недавно экс-футболиста нашли без сознания у него дома, но сейчас его состояние стабильно. Гаскойн провел 57 матчей и забил 10 голов за Англию, став одной из самых ярких фигур своего поколения.