Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Судаков 2 словами отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Чемпионат мира
13 октября 2025, 23:50 |
2599
2

ВИДЕО. Судаков 2 словами отреагировал на победу Украины над Азербайджаном

«Малинка, потно», – сказал хавбек

13 октября 2025, 23:50 |
2599
2 Comments
ВИДЕО. Судаков 2 словами отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября 2025 года состоялся матч 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 между национальными сборными Украины и Азербайджана, в котором победу со счетом 2:1 одержала команда номинальных хозяев поля.

На победу украинской национальной сборной отреагировал хавбек Георгий Судаков, записав в свой Telegram-канал короткое видео со словами: «Малинка (Руслан Малиновский – прим.), потно».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Напомним, сам Георгий Судаков не смог принять участие в игре с Азербайджаном из-за травмы плеча, полученной в предыдущем поединке национальной команды.

ВИДЕО. Судаков в двух словах отреагировал на победу Украины над Азербайджаном

По теме:
Ребров критически обратился к игрокам сборной после матча с Азербайджаном
ФОТО. Лунин без слов отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
видео сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан эмоции Георгий Судаков Руслан Малиновский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13 октября 2025, 10:05 9
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном

По сравнению с прошлой игрой в списке отсутствует Судаков, но добавился Ярмолюк

КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Другие виды | 13 октября 2025, 09:51 1
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»

Михаил Кохан рассказал о своей популярности

Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
Футбол | 13.10.2025, 08:03
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги
Футбол | 13.10.2025, 17:40
С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги
С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14.10.2025, 00:47
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
odiniznashih
Судаков 2 - это кто?
Ответить
0
Wlad West
И шо этот довбо ёб имел у видах?
Ответить
0
Популярные новости
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
13.10.2025, 04:39
Футбол
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05
Снукер
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 2
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 6
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем