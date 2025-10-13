ВИДЕО. Судаков 2 словами отреагировал на победу Украины над Азербайджаном

13 октября 2025 года состоялся матч 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 между национальными сборными Украины и Азербайджана, в котором победу со счетом 2:1 одержала команда номинальных хозяев поля.

На победу украинской национальной сборной отреагировал хавбек Георгий Судаков, записав в свой Telegram-канал короткое видео со словами: «Малинка (Руслан Малиновский – прим.), потно».

Напомним, сам Георгий Судаков не смог принять участие в игре с Азербайджаном из-за травмы плеча, полученной в предыдущем поединке национальной команды.

