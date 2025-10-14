Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Герой сборной Украины может сменить клуб зимой. Следят скауты из Европы
Чемпионат мира
14 октября 2025, 23:06
Герой сборной Украины может сменить клуб зимой. Следят скауты из Европы

Алексей Гуцуляк настроен уйти из Полесья

14 октября 2025, 23:06 | Обновлено 14 октября 2025, 23:08
Герой сборной Украины может сменить клуб зимой. Следят скауты из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Сергей Тищенко.

По информации источника, во время матчей национальной сборной Украины за 27-летним футболистом следили скауты неназванных европейских клубов.

В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

В игре отбора к чемпионату мира 2026 против национальной сборной Азербайджана (2:1) Алексей Гуцуляк отличился голом и ассистом, став настоящим героем поединка.

Алексей Гуцуляк сборная Украины по футболу Полесье Житомир трансферы
Дмитрий Вус Источник: Telegram
