Игрок сборной Украины начал тренировки в общей группе после травмы

Как стало известно Sport.ua, во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ футболисты «Карпат» не проводили спарринги, решив сосредоточиться исключительно на тренировочном процессе.

После длительного перерыва, вызванного довольно серьезными травмами, начал тренироваться в общей группе правый защитник «Карпат» и национальной сборной Украины Алексей Сыч.

Пока сложно сказать, когда защитник сыграет первый календарный матч этого сезона за «Карпаты». Все будет зависеть от того, насколько быстро он восстановит спортивную форму.

Алексей Сыч получил травму колена в мартовском матче против сборной Бельгии, в результате чего повредил медиальную коллатеральную связку. Первоначальный диагноз предполагал меньший срок восстановления, но впоследствии выяснилось, что проблема была более серьезной, и потребовалось хирургическое вмешательство.

«Карпаты» занимают восьмое место с 11 очками и поединок 9 тура проведут дома 19 октября с аутсайдером - «Эпицентром».

Ранее сообщалось, что «Карпаты» интересуются игроком сборной Косово.