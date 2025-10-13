Ребров был без помощи в игре с Исландией. С Азербайджаном он будет в строю
Глеб Платов вернулся после болезни
Победный матч в рамках отбора на ЧМ-2026 против Исландии главный тренер Сергей Ребров провел без своего помощника.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, помощник Сергея Реброва Глеб Платов отсутствовал в Рейкьявике из-за болезни. На матч с Азербайджаном Платов вернулся в украинскую сборную – Ребров может рассчитывать на тренера-аналитика.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Игра против Исландии ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче»
По сравнению с прошлой игрой в списке отсутствует Судаков, но добавился Ярмолюк
з Францією був - програли,
з Ісландією не було - виграли,
друга гра з Азербайджаном він є - ...???