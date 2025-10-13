Ребров был без помощи в игре с Исландией. С Азербайджаном он будет в строю

Победный матч в рамках отбора на ЧМ-2026 против Исландии главный тренер Сергей Ребров провел без своего помощника.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, помощник Сергея Реброва Глеб Платов отсутствовал в Рейкьявике из-за болезни. На матч с Азербайджаном Платов вернулся в украинскую сборную – Ребров может рассчитывать на тренера-аналитика.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.