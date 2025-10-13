Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ребров был без помощи в игре с Исландией. С Азербайджаном он будет в строю
Чемпионат мира
13 октября 2025, 20:01 | Обновлено 13 октября 2025, 20:18
Глеб Платов вернулся после болезни

УАФ. Сергей Ребров

Победный матч в рамках отбора на ЧМ-2026 против Исландии главный тренер Сергей Ребров провел без своего помощника.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, помощник Сергея Реброва Глеб Платов отсутствовал в Рейкьявике из-за болезни. На матч с Азербайджаном Платов вернулся в украинскую сборную – Ребров может рассчитывать на тренера-аналитика.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Сергей Ребров Глеб Платов болезнь
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Burevestnik
аналітик в Баку був - нічия,
з Францією був - програли,
з Ісландією не було - виграли,
друга гра з Азербайджаном він є  -  ...???
