Известный тренер: «Вирц не виноват, что в Ливерпуле ему не создают моменты»

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн считает, что хавбек Ливерпуля Флориан Вирц еще покажет себя в составе чемпиона Англии.

На старте сезона фаны и эксперты преимущественно критикуют игру дорогостоящего футболиста.

«Вирц еще не забил, но он является лидером по созданным моментам в АПЛ. Не его проблема, что партнеры по Ливерпулю пока не создают моментов для него. И не нужно всегда обращать внимание только на статистику».

«Она дает треть реальной картины. Флориан еще привыкает к новому для себя чемпионату. Я вижу, на что он способен, и он сам отлично знает, что может на поле», – сказал Нагельсманн.

В нынешнем сезоне Вирц сделал один ассист в 10 матчах.