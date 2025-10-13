Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 октября 2025, 18:09 |
Известный тренер: «Вирц не виноват, что в Ливерпуле ему не создают моменты»

Нагельсманн поддерживает игрока своей команды

Известный тренер: «Вирц не виноват, что в Ливерпуле ему не создают моменты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн считает, что хавбек Ливерпуля Флориан Вирц еще покажет себя в составе чемпиона Англии.

На старте сезона фаны и эксперты преимущественно критикуют игру дорогостоящего футболиста.

«Вирц еще не забил, но он является лидером по созданным моментам в АПЛ. Не его проблема, что партнеры по Ливерпулю пока не создают моментов для него. И не нужно всегда обращать внимание только на статистику».

«Она дает треть реальной картины. Флориан еще привыкает к новому для себя чемпионату. Я вижу, на что он способен, и он сам отлично знает, что может на поле», – сказал Нагельсманн.

В нынешнем сезоне Вирц сделал один ассист в 10 матчах.

