СУАРЕС: «Топ-10 бомбардиров? Для уругвайца это было бы чем-то уникальным»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
13 октября 2025, 17:01 |
Нападающий «Интер» Майами рассказал об индивидуальных целях, которых хотел бы достичь до завершения

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Нападающий «Интер» Майами Луис Суарес прокомментировал 600-й гол в карьере и рассказал о роли индивидуальных целей в футболе.

– Ты всегда имел четкие цели и ставил рекорды. Сегодня ты уругваец с наибольшим количеством титулов. Ты забил 600 голов в карьере, а до топ-10 лучших бомбардиров в истории футбола остается 21 гол. Это цель, которую ты преследуешь?

– Иногда легко сказать, что я не обращаю внимания на статистику, но адреналин в футболе как раз в этом – в целях, которых хочешь достичь. Несмотря на 38 лет, я ставлю себе цель дойти до этой цифры. Для уругвайца это было бы чем-то уникальным – попасть в топ-10 лучших голеадоров всех времен. Это невероятно. Я хочу наслаждаться этим процессом, у меня есть желание продолжать и выполнять эти цели.

– Чтобы достичь таких целей, нужно время. Ты уже во втором году контракта с «Интер» Майами. Будет ли это твой последний сезон? Планируешь ли ты завершить карьеру в конце года?

– Трудно говорить о сроках завершения. Я знаю, что футболист должен готовиться до конца, потому что обычно он к этому не готов. Так было и в сборной – нужно быть подготовленным, чтобы встретить этот момент. Время покажет, сколько мне еще осталось, но во мне до сих пор горит огонь – желание играть, соревноваться. Пока этот огонь не погаснет, я хочу продолжать. У меня нет установленного срока – в этом году или в следующем. Пока у меня есть силы, желание и я могу это демонстрировать, буду наслаждаться футболом.

– В «Интер» Майами тебе уже предлагали или говорили о возможном продлении контракта?

– Клуб всегда был очень открытым в этом плане – решение оставляют за мной. Если я чувствую, что еще могу помочь, и они тоже видят, что я способен это сделать, они готовы продлить соглашение. Но сезон еще продолжается. Посмотрим, как завершим год — и клуб, и я. Тогда и решим, что дальше.

Луис Суарес отличился голом у ворота «Атланты» (4:0) в матче регулярного сезона МЛС, который стал для него 600-м в карьере.

Луис Суарес Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Иван Чирко Источник: El Pais
