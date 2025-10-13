МАКСИМОВ: «Не удивлюсь, если эти игроки выйдут в основе с Азербайджаном»

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Максимов эксклюзивно для Sport.ua рассказал ли он ожидает перемен в стартовом составе нашей главной команды в матче отбора на ЧМ-2026 с азербайджанцами по сравнению с предыдущим поединком с исландцами.

«Сегодня в польском Кракове главным будет результат. И хотя фаворитом считаются украинцы о недооценке соперника не может быть и речи. В первом матче этих сборных в Баку азербайджанцы уже доказали, что с ними нужно быть настороже.

Будет ли ротация в составе номинальных владельцев? Говорят, победный состав не меняют, но я не удивлюсь, когда с первых минут выйдут Артем Довбик и Назарий Волошин, которые добавят в атаке агрессии.

Мой прогноз? Думаю, что украинцы победят, а с каким счетом будет зависеть от того, когда отметятся впервые. Очень хочется, чтобы был быстрый гол», – сказал Максимов.