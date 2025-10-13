Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАКСИМОВ: «Не удивлюсь, если эти игроки выйдут в основе с Азербайджаном»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 14:59 | Обновлено 13 октября 2025, 15:00
1193
0

МАКСИМОВ: «Не удивлюсь, если эти игроки выйдут в основе с Азербайджаном»

Сегодня в Кракове важно победить

13 октября 2025, 14:59 | Обновлено 13 октября 2025, 15:00
1193
0
МАКСИМОВ: «Не удивлюсь, если эти игроки выйдут в основе с Азербайджаном»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Максимов эксклюзивно для Sport.ua рассказал ли он ожидает перемен в стартовом составе нашей главной команды в матче отбора на ЧМ-2026 с азербайджанцами по сравнению с предыдущим поединком с исландцами.

«Сегодня в польском Кракове главным будет результат. И хотя фаворитом считаются украинцы о недооценке соперника не может быть и речи. В первом матче этих сборных в Баку азербайджанцы уже доказали, что с ними нужно быть настороже.

Будет ли ротация в составе номинальных владельцев? Говорят, победный состав не меняют, но я не удивлюсь, когда с первых минут выйдут Артем Довбик и Назарий Волошин, которые добавят в атаке агрессии.

Мой прогноз? Думаю, что украинцы победят, а с каким счетом будет зависеть от того, когда отметятся впервые. Очень хочется, чтобы был быстрый гол», – сказал Максимов.

По теме:
Сантуш получил впечатляющую сумму за разрыв контракта с АФФА
Милевский предупредил сборную Украины перед матчем против Азербайджана
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Азербайджана
Юрий Максимов инсайд сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украинская ассоциация футбола Украина - Азербайджан
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Футбол | 13 октября 2025, 00:02 6
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо

Тренер не видит в своей тактической схеме Буяльского

Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Теннис | 13 октября 2025, 12:47 12
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо

Юлия в двух сетах переиграла представительницу Казахстана в первом раунде турнира

Гордон сообщил о смерти бывшего вице-президента ФФУ
Футбол | 13.10.2025, 14:32
Гордон сообщил о смерти бывшего вице-президента ФФУ
Гордон сообщил о смерти бывшего вице-президента ФФУ
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Футбол | 13.10.2025, 07:50
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
11.10.2025, 18:03 2
Теннис
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем