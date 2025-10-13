Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Исландия
13.10.2025 21:45 - : -
Франция
Чемпионат мира
13 октября 2025, 14:01 |
Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 13 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября на Лаугардальсвьоллур пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Исландии и Франции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Исландия

Команда в футбольном плане запомнилась ярким дебютом на Евро-2016. Но, сыграв потом, уже намного скромнее, на следующем мундиале, потом больше никуда не пробивались. Все могло измениться в прошлом году, но дорогу в решающем раунде квалификации перешли украинцы, которым безвольно уступили 1:2.

Есть такое впечатление, что сейчас история может повториться. Сборная неплохо начала нынешний цикл, сначала разгромив 5:0 аутсайдера, Исландию, а потом попортив нервы французам, уступив 1:2. Было понятно, что с подопечными Реброва будут бороться за второе место. И в пятницу, сравнивая после 0:1 и 1:3, в итоге проиграли конкуренту дома, пропустив еще дважды. Теперь желательно цеплятся за очки даже с фаворитом.

Франция

Сборная проводит последний цикл при Дешаме. Были при нем и осечки, чего стоит поражение Португалии в решающем матче домашнего Евро. Но именно в формате чемпионата мира были успехи. В 2018-м году вернули себе титул, аккурат к юбилею первого триумфа, в Катаре выдали, на вкус многих, лучший финал в истории, проиграв только в серии пенальти.

Дидье уже объявил, что уйдет в 2026-м году. И все идет к тому, что его подопечные могут обеспечить себе выход на мундиаль чуть ли не первыми в Европе, возможно, уже после следующего тура. Все прошлые этой осенью удалось закончить победами, причем только с исландцами были проблемы - дома оформили 1:2. Что Украину в сентябре, что Азербайджан в пятницу, побеждали сухо, 2:0 и 3:0 соответственно.

Статистика личных встреч

В семи последних очных поединках Исландия взяла одну ничью, в товарищеском поединке - в официальных гранд был безжалостен к этим островитянам.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что исландцы сыграют сейчас лучше, чем против Малиновского и компании. Ставим на победу гостей с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,60).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
