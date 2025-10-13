Сборные Норвегии и Австралии идут без потерь очков в 2025 году

Сборные Норвегии и Австралии уходят без потерь очков в 2025 году.

Команды сыграли по 7 матчей в этом году и победили во всех них.

Таким образом Норвегия и Австралия возглавляют рейтинг сборных в 2025 году по среднему количеству набранных очков за матч. Учитывались только те сборные, которые сыграли не менее 5 поединков.

Сборные с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в 2025 году (минимум 5 сыгранных поединков)

3 – Норвегия (7 матчей)

3 – Австралия (7 матчей)

2.8 – Марокко (14 матчей)

2.7 – Швейцария (7 матчей)

2.6 – Малайзия (6 матчей)

2.5 – Англия (7 матчей)

2.5 – Португалия (7 матчей)

2.5 – Хорватия (7 матчей)

2.5 – Тунис (7 матчей)

Сборная Норвегии в 2025 году:

Норвегия – Израиль – 5:0

Норвегия – Молдова – 11:1

Норвегия – Финляндия – 1:0

Эстония – Норвегия – 0:1

Норвегия – Италия – 3:0

Израиль – Норвегия – 2:4

Молдова – Норвегия – 0:5

Сборная Австралии в 2025 году:

Канада – Австралия – 0:1

Новая Зеландия – Австралия – 1:3

Австралия – Новая Зеландия – 1:0

Саудовская Аравия – Австралия – 1:2

Австралия – Япония – 1:0

Китай – Австралия – 0:2

Австралия – Индонезия – 5:1