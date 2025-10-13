Сборные Норвегии и Австралии идут без потерь очков в 2025 году
По сколько матчей сыграли и с кем?
Сборные Норвегии и Австралии уходят без потерь очков в 2025 году.
Команды сыграли по 7 матчей в этом году и победили во всех них.
Таким образом Норвегия и Австралия возглавляют рейтинг сборных в 2025 году по среднему количеству набранных очков за матч. Учитывались только те сборные, которые сыграли не менее 5 поединков.
Сборные с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в 2025 году (минимум 5 сыгранных поединков)
- 3 – Норвегия (7 матчей)
- 3 – Австралия (7 матчей)
- 2.8 – Марокко (14 матчей)
- 2.7 – Швейцария (7 матчей)
- 2.6 – Малайзия (6 матчей)
- 2.5 – Англия (7 матчей)
- 2.5 – Португалия (7 матчей)
- 2.5 – Хорватия (7 матчей)
- 2.5 – Тунис (7 матчей)
Сборная Норвегии в 2025 году:
- Норвегия – Израиль – 5:0
- Норвегия – Молдова – 11:1
- Норвегия – Финляндия – 1:0
- Эстония – Норвегия – 0:1
- Норвегия – Италия – 3:0
- Израиль – Норвегия – 2:4
- Молдова – Норвегия – 0:5
Сборная Австралии в 2025 году:
- Канада – Австралия – 0:1
- Новая Зеландия – Австралия – 1:3
- Австралия – Новая Зеландия – 1:0
- Саудовская Аравия – Австралия – 1:2
- Австралия – Япония – 1:0
- Китай – Австралия – 0:2
- Австралия – Индонезия – 5:1
L'#Italia 🇮🇹 non molla la coda della #Norvegia 🇳🇴 ma il sorpasso resta arduo, anche perché nessun altro in Europa ha tirato dritto come Haaland & Co. nel 2025.#TMdatabase #Nazionali pic.twitter.com/2EoaCzRBcf— Transfermarkt.it (@TMit_news) October 13, 2025
