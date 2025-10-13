Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сборные Норвегии и Австралии идут без потерь очков в 2025 году
Чемпионат мира
13 октября 2025, 12:09 | Обновлено 13 октября 2025, 12:10
Сборные Норвегии и Австралии идут без потерь очков в 2025 году

По сколько матчей сыграли и с кем?

Сборные Норвегии и Австралии идут без потерь очков в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Норвегии и Австралии уходят без потерь очков в 2025 году.

Команды сыграли по 7 матчей в этом году и победили во всех них.

Таким образом Норвегия и Австралия возглавляют рейтинг сборных в 2025 году по среднему количеству набранных очков за матч. Учитывались только те сборные, которые сыграли не менее 5 поединков.

Сборные с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в 2025 году (минимум 5 сыгранных поединков)

  • 3 – Норвегия (7 матчей)
  • 3 – Австралия (7 матчей)
  • 2.8 – Марокко (14 матчей)
  • 2.7 – Швейцария (7 матчей)
  • 2.6 – Малайзия (6 матчей)
  • 2.5 – Англия (7 матчей)
  • 2.5 – Португалия (7 матчей)
  • 2.5 – Хорватия (7 матчей)
  • 2.5 – Тунис (7 матчей)

Сборная Норвегии в 2025 году:

  • Норвегия – Израиль – 5:0
  • Норвегия – Молдова – 11:1
  • Норвегия – Финляндия – 1:0
  • Эстония – Норвегия – 0:1
  • Норвегия – Италия – 3:0
  • Израиль – Норвегия – 2:4
  • Молдова – Норвегия – 0:5

Сборная Австралии в 2025 году:

  • Канада – Австралия – 0:1
  • Новая Зеландия – Австралия – 1:3
  • Австралия – Новая Зеландия – 1:0
  • Саудовская Аравия – Австралия – 1:2
  • Австралия – Япония – 1:0
  • Китай – Австралия – 0:2
  • Австралия – Индонезия – 5:1
Сергей Ребров станет 5-м тренером сборной с 30+ матчами во главе команды
Синчук спрогнозировал счет матча Украина – Азербайджан
Роман ГРИГОРЧУК: «Это потеря для сборной Украины»
статистика ЧМ-2026 по футболу сборная Австралии по футболу сборная Норвегии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
