Чемпионат мира
13 октября 2025, 12:05 | Обновлено 13 октября 2025, 12:06
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Торрес покинул расположение сборной Испании

Футболист после матча с Грузией сообщил о мышечном дискомфорте

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ферран Торрес

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес не был включен в заявку национальной команды на матч с Болгарией в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Как отмечает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), форвард после матча с Грузией сообщил о мышечном дискомфорте.

Медицинский штаб провел все необходимые обследования и диагностировал мышечную перегрузку без сопутствующих анатомических повреждений.

В связи с предстоящей встречей и в соответствии с политикой сборной «не рисковать и ставить здоровье игрока на первое место» он был исключен из состава.

«Медицинская служба «Барселоны» в курсе всех деталей», – уточняется на сайте.

В матче квалификации первенства мира 2026 года против Грузии, который прошел 11 октября, Торрес отыграл оба тайма, но не отметился результативными действиями. Испанцы победили в этом матче со счетом 2:0.

Ферран Торрес травма сборная Испании по футболу Королевская федерация футбола Испании (RFEF)
Источник: RFEF
