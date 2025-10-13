Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Альфонсо Дэвис рассказал о восстановлении после тяжелой травмы
Германия
Альфонсо Дэвис рассказал о восстановлении после тяжелой травмы

Защитник Баварии борется за скорейшее возвращение на поле

Альфонсо Дэвис рассказал о восстановлении после тяжелой травмы
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, как проходит его восстановительный процесс после разрыва крестообразной связки правого колена.

24-летний игрок отметил, что не расстраивается и не жалуется, а усердно работает над тем, чтобы скорее вернуться на поле.

«Я бегаю и тренируюсь хорошо… Нет никакой причины расстраиваться, жаловаться или жалеть себя. Такие травмы – это часть спорта. Единственное, что я могу делать сейчас, это бороться за свое возвращение. Не настолько быстро, но настолько безопасно, насколько возможно. Так что, надеюсь, это не повторится в будущем», – передает слова канадского защитника клубная пресс-служба.

Один из самых дорогих защитников мира Дэвис получил травму в марте 2025 года в игре за сборную Канады.

В прошлом сезоне футболист сыграл в 31 матче на клубном уровне, в его активе три гола и три результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

В феврале 2025 года Дэвис продлил контракт с баварцами.

Оксана Баландина Источник: ФК Бавария
