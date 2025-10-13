Илья ЗАБАРНЫЙ: «Сборной Украины на сто процентов не хватает такого игрока»
Украинский центрбек – о Руслане Малиновском
Футболист сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями от возвращения в главную команду страны Руслана Малиновского.
«Руслан Малиновский действительно нам не хватало. Мы знали, на что он способен как футболист, знали его сильные качества. Мы могли сказать: «Нам на сто процентов его не хватает». В Исландии был непростой матч, но он забил два гола и очень помог команде», – отметил Забарный.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
