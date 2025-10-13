Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Сборной Украины на сто процентов не хватает такого игрока»
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 04:53 |
126
1

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Сборной Украины на сто процентов не хватает такого игрока»

Украинский центрбек – о Руслане Малиновском

13 октября 2025, 04:53 |
126
1 Comments
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Сборной Украины на сто процентов не хватает такого игрока»
УАФ. Илья Забарный

Футболист сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями от возвращения в главную команду страны Руслана Малиновского.

«Руслан Малиновский действительно нам не хватало. Мы знали, на что он способен как футболист, знали его сильные качества. Мы могли сказать: «Нам на сто процентов его не хватает». В Исландии был непростой матч, но он забил два гола и очень помог команде», – отметил Забарный.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Хорватия – Гибралтар – 3:0. Украинские судьи, незабитый пеналь Видео голов
Литва – Польша – 0:2. Как забили сухой лист с углового. Видео голов и обзор
Черные звезды. Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026
Илья Забарный Руслан Малиновский Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12 октября 2025, 08:12 11
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен

Президент «Динамо» пытается урегулировать конфликт

ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Футбол | 12 октября 2025, 08:55 2
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина

«Сине-желтые» победили со счетом 5:3

Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Футбол | 13.10.2025, 00:02
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Тренер Азербайджана предупредил игроков сборной перед матчем с Украиной
Футбол | 13.10.2025, 03:56
Тренер Азербайджана предупредил игроков сборной перед матчем с Украиной
Тренер Азербайджана предупредил игроков сборной перед матчем с Украиной
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
Кротяча школа не проходить порожняком!
Ответить
0
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 5
Другие виды
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
11.10.2025, 02:02
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем