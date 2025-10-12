Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я несу ответственность, чтобы нам не было стыдно»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 20:47 | Обновлено 12 октября 2025, 20:52
707
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я несу ответственность, чтобы нам не было стыдно»

Сборная Румыния сыграет против Австрии важный матч квалификации ЧМ

12 октября 2025, 20:47 | Обновлено 12 октября 2025, 20:52
707
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я несу ответственность, чтобы нам не было стыдно»
Digi Sport. Мирча Луческу

борная Румынии проведет важный матч квалификации ЧМ-2026 против команды Австрии, который состоится 12 октября в 21:45 в Бухаресте. Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу дал предматчевую пресс-конференцию перед встречей с австрийцами.

80-летний коуч рассказал, чего ему хочется больше всего. Луческу хочет, чтобы уровень румынского футбола вырос и достиг уровня 1980-х годов, когда румынские клубы регулярно выступали в еврокубках, а «Стяуа» выиграла Кубок чемпионов в 1986 году. Для этого, по словам наставника, крайне важно, чтобы дети и юниоры имели качественных тренеров, которые смогут научить их правильно играть в футбол.

Мирча Луческу: «Когда я думаю о Стяуа, Динамо, Крайове… о том уровне подготовки, который были у этих команд, мне чрезвычайно сильно хочется, чтобы мы вернулись туда. Всё зависит от нас, от того, как мы воспитываем своих игроков. У нас есть потенциал, но нужно учиться у тех поколений, которые тогда делали хорошо».

При этом Луческу раздраженно ответил, когда его спросили о будущем на тренерском мостике, особенно после того, как после матча с Молдовой он намекнул, что может уйти в отставку после игры с Австрией.

Мирча Луческу: «Давайте не будем… Вы только ищете полемику. Я сказал всё, что хотел про этот матч, и точка. У нас важный матч, мы сосредоточены, хотим победить! У нас не совсем лучшие игроки с точки зрения опыта. На этом уровне опыт имеет значение. Не их ценность. Не задавайте мне этот вопрос! Не отвечу! No comment, знаете такое? Достаточно! Вы всё прекрасно знаете, и хватит… В воскресенье у меня очень важный матч – и у меня, и у моих игроков. Я несу большую ответственность, чтобы нам не было стыдно, когда мы покинем поле».

ВИДЕО. Пресс-конференция Мирчи Луческу перед игрой Румынии против Австрии

По теме:
Защитник сборной Азербайджана: «Выйдем сконцентрированными на результате»
Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет поединка Украина – Азербайджан
Нидерланды отгрузили 4 мяча команде Финляндии и близки к путевке на ЧМ
Мирча Луческу сборная Румынии по футболу сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция
Николай Степанов Источник: Digisport.ro
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12 октября 2025, 07:43 5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»

Бывший игрок «Динамо» – о матче отбора на ЧС-2026

КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
Футбол | 11 октября 2025, 21:24 4
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»

Известный тренер – о Николае Матвиенко

Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
Футбол | 12.10.2025, 20:51
Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
Футбол | 12.10.2025, 20:32
«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
«Он неприятно удивил. Это недопустимо». Гецко – про звезду сборной Украины
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Футбол | 12.10.2025, 08:55
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем