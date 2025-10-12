Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я несу ответственность, чтобы нам не было стыдно»

борная Румынии проведет важный матч квалификации ЧМ-2026 против команды Австрии, который состоится 12 октября в 21:45 в Бухаресте. Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу дал предматчевую пресс-конференцию перед встречей с австрийцами.

80-летний коуч рассказал, чего ему хочется больше всего. Луческу хочет, чтобы уровень румынского футбола вырос и достиг уровня 1980-х годов, когда румынские клубы регулярно выступали в еврокубках, а «Стяуа» выиграла Кубок чемпионов в 1986 году. Для этого, по словам наставника, крайне важно, чтобы дети и юниоры имели качественных тренеров, которые смогут научить их правильно играть в футбол.

Мирча Луческу: «Когда я думаю о Стяуа, Динамо, Крайове… о том уровне подготовки, который были у этих команд, мне чрезвычайно сильно хочется, чтобы мы вернулись туда. Всё зависит от нас, от того, как мы воспитываем своих игроков. У нас есть потенциал, но нужно учиться у тех поколений, которые тогда делали хорошо».

При этом Луческу раздраженно ответил, когда его спросили о будущем на тренерском мостике, особенно после того, как после матча с Молдовой он намекнул, что может уйти в отставку после игры с Австрией.

Мирча Луческу: «Давайте не будем… Вы только ищете полемику. Я сказал всё, что хотел про этот матч, и точка. У нас важный матч, мы сосредоточены, хотим победить! У нас не совсем лучшие игроки с точки зрения опыта. На этом уровне опыт имеет значение. Не их ценность. Не задавайте мне этот вопрос! Не отвечу! No comment, знаете такое? Достаточно! Вы всё прекрасно знаете, и хватит… В воскресенье у меня очень важный матч – и у меня, и у моих игроков. Я несу большую ответственность, чтобы нам не было стыдно, когда мы покинем поле».

ВИДЕО. Пресс-конференция Мирчи Луческу перед игрой Румынии против Австрии