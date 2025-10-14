Мбаппе обратился к Месси, после того как назвал Роналду номером один

Звезда «Реала» Киллиан Мбаппе высказался о восьмикратном обладателе Золотого мяча Лионеле Месси.

«Когда говорят о игроках, которые вписали свое имя в историю футбола, сразу вспоминаешь Месси. В жизни он – обычный, скромный и очень уважительный человек, хотя вокруг него часто создают образ, далекий от реальности.

Как футболист – уникальный. Когда в команде есть Месси, остается только смотреть, как он двигается, пасует, завершает атаки. Я многому научился у него и хочу поблагодарить его. Игра рядом с ним помогла мне глубже понять футбол. Я многому научился и благодарен ему за эти два невероятно насыщенных года», – сказал Мбаппе.

Ранее Мбаппе назвал Роналду номером один в футболе.