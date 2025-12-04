Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Ворскла неожиданно попрощалась с опытным украинцем
04 декабря 2025
Источник: Ворскла неожиданно попрощалась с опытным украинцем

Никита Татарков покинул расположение полтавского клуба

ФК Ворскла. Никита Татарков

Атакующий полузащитник Никита Татарков покинул расположение полтавской Ворсклы, ныне выступающей в Первой лиге Украины.

По информации источника, 30-летний игрок получил статус свободного агента, хотя его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Татарков вернулся в «Ворсклу» в августе этого года. Ранее он уже защищал цвета полтавчан в сезоне 2020/21. В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

