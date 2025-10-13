Ребров опроверг миф, связанный со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров опроверг миф, что сборная Украины всегда хуже проводит вторые матчи.

– Вторые матчи сборная Украины проводит хуже, чем первые. Как избежать такой ситуации?

– Я уверен, мы в одинаковых условиях с Азербайджаном, но для нас эта игра, учитывая ситуацию, гораздо важнее. Не думаю, что кто-то держит это в голове, ведь мы уже опровергали подобные утверждения. Я не думаю, что кто-то из игроков зацикливается на этом. Все сосредоточены на очень важной игре и завтра должны показать свой максимум.

Матч с Азербайджаном Украина проведет 13 октября в 21:45.

