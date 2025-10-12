Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Азербайджана: «Украина уже не та, что была в бакинском матче»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 19:45 | Обновлено 12 октября 2025, 19:49
515
0

Экс-игрок Азербайджана: «Украина уже не та, что была в бакинском матче»

Рауф Алиев высказался о второй встрече сборных в отборе чемпионата мира

12 октября 2025, 19:45 | Обновлено 12 октября 2025, 19:49
515
0
Экс-игрок Азербайджана: «Украина уже не та, что была в бакинском матче»
Azerisport

Бывший нападающий сборной Азербайджана Рауф Алиев прокомментировал предстоящий поединок сборных Украины и Азербайджана в квалификации к чемпионату мира 2026.

Рауф еще перед матчем с Францией, который Азербайджан проиграл, заявил, что украинская команда выйдет на матч с другим настроем.

«Это тоже будет очень сложная игра. Сборная Украины будет уже не та, что в бакинском матче. Они выйдут на поле с совершенно другим настроем. Дай Бог, вернемся с одним очком. Но и это будет весьма трудно», – сказал Рауф.

Поединок Украина – Азербайджан состоится 13 октября на стадионе «МКС Краковия» в польском городе Краков. Начнется игра в 21:45.

Напомним, что первая встреча национальных команд в квалификации завершилась вничью – 1:1.

По теме:
Сан-Марино – Кипр – 0:4. Футбол в одни ворота. Видео голов и обзор матча
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Луческу к журналистам: «Да оставьте меня, уже!»
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12 октября 2025, 07:43 5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»

Бывший игрок «Динамо» – о матче отбора на ЧС-2026

Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12 октября 2025, 15:17 13
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену

Христосу Контису дали время с «зелеными»

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Барселона летом бесплатно попрощается с суперзвездой. Уже нашли замену
Футбол | 12.10.2025, 19:30
Барселона летом бесплатно попрощается с суперзвездой. Уже нашли замену
Барселона летом бесплатно попрощается с суперзвездой. Уже нашли замену
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12.10.2025, 01:23
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем