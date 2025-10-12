Экс-игрок Азербайджана: «Украина уже не та, что была в бакинском матче»
Рауф Алиев высказался о второй встрече сборных в отборе чемпионата мира
Бывший нападающий сборной Азербайджана Рауф Алиев прокомментировал предстоящий поединок сборных Украины и Азербайджана в квалификации к чемпионату мира 2026.
Рауф еще перед матчем с Францией, который Азербайджан проиграл, заявил, что украинская команда выйдет на матч с другим настроем.
«Это тоже будет очень сложная игра. Сборная Украины будет уже не та, что в бакинском матче. Они выйдут на поле с совершенно другим настроем. Дай Бог, вернемся с одним очком. Но и это будет весьма трудно», – сказал Рауф.
Поединок Украина – Азербайджан состоится 13 октября на стадионе «МКС Краковия» в польском городе Краков. Начнется игра в 21:45.
Напомним, что первая встреча национальных команд в квалификации завершилась вничью – 1:1.
