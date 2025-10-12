САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»

Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо назвал футболиста, который полностью провалил матч против сборной Исландии.

«Конопля против Исландии полностью провалился и не вошел в игру. Все мячи были забиты из его зоны. Я удивлен, как Ребров этого не заметил и не усилил правый фланг, чтобы была страховка», – отметил Сабо.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.