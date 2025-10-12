Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2025, 22:22
САБО: «Этот игрок сборной полностью провалился. Почему Ребров не заметил?»

Йожеф высказался о Ефиме Конопле

УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо назвал футболиста, который полностью провалил матч против сборной Исландии.

«Конопля против Исландии полностью провалился и не вошел в игру. Все мячи были забиты из его зоны. Я удивлен, как Ребров этого не заметил и не усилил правый фланг, чтобы была страховка», – отметил Сабо.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Mishgan2507
Ну в наступному матчі саме його і треба випускати, бо він гарно дає на атаку. Проблема Коноплі - це оборонні дії, які з Азербайджаном сподіваюсь не знадобляться
+2
u6464u
так Конопля провалився, але навіщо на нього вішати всіх собак, в чому він винен коли нам забивали другий мяч, несете якусь несенітницю, всі мячі були забиті з його зони, футбол дивіться а не язиком базікаєте.
0
_ Moore
Старий сліпий. Другий гол нам забили не з його зони. Навпаки, тоді наркон виніс м'яч з штрафної нормальним пасом на Маліновського, але той не зміг обробити, втратив, обрізався, і з зони Волошина подали... і все б нічого, якби Матвієнко хотів би хоч трошки грати, варто було виставити ногу та перехопити подачу на брита, який причаївся в нього за спиною... але ж ні, він з партеру спостерігав футбол... 
Так,  першій і третій - зайшли нам з його зони...
Але найгіршим в  цій грі був Шапаренко. Стільки обрізок зробив... навіть в Динамо він стільки не робить (бо не бігає). А тут трошки забігав... але ж - нуль по техніці, ні прийняти, ні віддати...
0
kadaad .
Потому, что у Реброва нет мозгов. Не удевлюсь, если и в следующем матче он этого клоуна выпустит на поле.
0
Андрій Чорний
Особливо провалився, коли забивали нам другий гол))). Найбільше помилявся Матвієнко, і вже не вперше. Але його продовжують вперто ставити в старт. А діду пора на пенсію, або пити таблетки. 
-2
