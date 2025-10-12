Разбитое стекло: африканская сборная избежала катастрофы в небе
Сборная Нигерии из-за проблем с транспортом с опозданием вернулась домой
Сборная Нигерии по футболу пережила неприятный эпизод после победного матча над национальной командой Лесото в отборе на чемпионат мира (2:1).
Команда возвращалась домой самолетом и сделала остановку для дозаправки в Анголе. После второго взлета самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за трещины на лобовом стекле.
Проведя несколько часов в ожидании, сборная Нигерии все же смогла вернуться домой, и никто из находившихся на борту не пострадал.
«Самолет получил трещину на лобовом стекле во время полета после взлета, и пилот правильно решил приземлить его в безопасности в аэропорту Луанды», – сообщила федерация.
Следующий поединок сборная Нигерии проведет 14 октября против лидера группы – Бенина. Этот матч станет решающим для команды, поскольку Нигерия находится рядом с зоной плей-офф – третье место и 14 очков.
🚨 Update: The @NGSuperEagles have finally arrived Uyo after a delay in Luanda, Angola due to issues with the aircraft conveying them back home after the win over Lesotho.— The NFF 🇳🇬 (@thenff) October 12, 2025
Now to get one over Benin!
Yes. We can. pic.twitter.com/hNUGidhCsO
