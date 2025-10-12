Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разбитое стекло: африканская сборная избежала катастрофы в небе
12 октября 2025, 18:56 | Обновлено 12 октября 2025, 19:35
Разбитое стекло: африканская сборная избежала катастрофы в небе

Сборная Нигерии из-за проблем с транспортом с опозданием вернулась домой

Разбитое стекло: африканская сборная избежала катастрофы в небе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нигерии по футболу пережила неприятный эпизод после победного матча над национальной командой Лесото в отборе на чемпионат мира (2:1).

Команда возвращалась домой самолетом и сделала остановку для дозаправки в Анголе. После второго взлета самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за трещины на лобовом стекле.

Проведя несколько часов в ожидании, сборная Нигерии все же смогла вернуться домой, и никто из находившихся на борту не пострадал.

«Самолет получил трещину на лобовом стекле во время полета после взлета, и пилот правильно решил приземлить его в безопасности в аэропорту Луанды», – сообщила федерация.

Следующий поединок сборная Нигерии проведет 14 октября против лидера группы – Бенина. Этот матч станет решающим для команды, поскольку Нигерия находится рядом с зоной плей-офф – третье место и 14 очков.

Андрей Витренко Источник: L'Equipe
