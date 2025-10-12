Разбитое стекло: африканская сборная избежала катастрофы в небе

Сборная Нигерии по футболу пережила неприятный эпизод после победного матча над национальной командой Лесото в отборе на чемпионат мира (2:1).

Команда возвращалась домой самолетом и сделала остановку для дозаправки в Анголе. После второго взлета самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за трещины на лобовом стекле.

Проведя несколько часов в ожидании, сборная Нигерии все же смогла вернуться домой, и никто из находившихся на борту не пострадал.

«Самолет получил трещину на лобовом стекле во время полета после взлета, и пилот правильно решил приземлить его в безопасности в аэропорту Луанды», – сообщила федерация.

Следующий поединок сборная Нигерии проведет 14 октября против лидера группы – Бенина. Этот матч станет решающим для команды, поскольку Нигерия находится рядом с зоной плей-офф – третье место и 14 очков.