Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру

12 октября 26-летний представитель Монако Валентин Вашеро переиграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша в финале хардового турнира ATP 1000 в Шанхае (Китай) и завоевал трофей.

За титул Мастерса Вашеро получил чек в $1 124 380, а также 1000 очков. С понедельника он дебютирует не только в топ-100, но и в топ-40, заняв 40-е место.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Валентен в Шанхае заработал практически в два раза больше, чем за всю карьеру. До китайского Мастерса его общие призовые составляли $594,077.

Риндеркнеш получил чек в $597,890, а также 650 оков. В обновленной версии рейтинга ATP он поднимется на 28-ю строчку.