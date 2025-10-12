Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12 октября 2025, 16:05
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру

Валентен Вашеро за выигранный Мастерс в Китае получил чек в более 1 миллиона долларов

Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

12 октября 26-летний представитель Монако Валентин Вашеро переиграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша в финале хардового турнира ATP 1000 в Шанхае (Китай) и завоевал трофей.

За титул Мастерса Вашеро получил чек в $1 124 380, а также 1000 очков. С понедельника он дебютирует не только в топ-100, но и в топ-40, заняв 40-е место.

Валентен в Шанхае заработал практически в два раза больше, чем за всю карьеру. До китайского Мастерса его общие призовые составляли $594,077.

Риндеркнеш получил чек в $597,890, а также 650 оков. В обновленной версии рейтинга ATP он поднимется на 28-ю строчку.

Forcer Petya
Цікаво в когось крім мене ще виникала думка що тут щось нечисто було? Бо я реально щось не можу повірити щоб тенісист з третьої сотні рейтингу виграв стільки матчів починаючи з кваліфікації і обіграв топових тенісистів виключно з Джоковичем... Таке навіть на любительському рівні практично нереально, не говорячи про професіоналів. Можете глянути що він прямо перед стартом турніру програвав тенісисту з четвертої сотні рейтингу і навіть на челенжерах рівно нічого не показував... То яким чином він раптом на тисячнику здобув стільки перемог підряд на топами? Це щось приблизно якби дворова команда з футболу раптом виграла якийсь кубок в професіоналів. Якийсь нонсенс 
Ответить
0
