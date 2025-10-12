Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 октября 2025, 00:48
Экс-вратарь сборной Украины выступил с критикой игры Трубина в Исландии

Юрий Вирт – об ошибке Анатолия Трубина

УАФ. Анатолий Трубин

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт высказался об игре Анатолия Трубина в матче против Исландии.

«Первое взятие ворот полностью на совести Трубина, похоже, он не ожидал удара в ближний угол и просчитался. Еще в двух пропущенных мячах его вины нет, там вопрос к защитникам, которые не продемонстрировали надежность.

Хорошо, что исландцам этого не хватило даже для ничьей. Знаете, так бывает, что в ворота попадает почти все, что летит. В этот раз повезло нам», – сказал Вирт.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

