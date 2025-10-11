Диего ПАЛАСИОС: «Никогда не представлял себе, что буду играть в Украине»

Эквадорский защитник Диего Паласиос перешел в «Карпаты» в августе 2025 года. Легионер уже дебютировал за львовский клуб в Кубке Украины и с нетерпением ждет первого матча в УПЛ.

– Диего, как ты себя чувствуешь? Уже адаптировался в команде?

– Да, постепенно привыкаю к ​​языку, который мне довольно трудно понять. Мне очень нравится команда, она суперовая. Здесь царит здоровая атмосфера, а такое случается не всюду. Этот период был для меня непростым: трудно привыкать к стилю игры команды, оставаться постоянно сосредоточенным, но я чувствую, что с каждым днем ​​учусь новому. Каждая тренировка помогает мне становиться лучше и готовиться к матчам. Чувствую большую поддержку от тренера. За это время он много со мной общался, и благодаря этому я чувствую себя уверенно. Надеюсь, с Божьей помощью смогу показать себя как можно лучше и в матчах, чтобы помочь команде. Ведь прежде всего нам нужно стать настоящей семьей, и только так мы сможем добиться больших результатов.

– Украинский футбол, который ты представлял себе до приезда, и футбол, который ты увидел здесь – они отличаются?

– Честно говоря, я никогда не представлял себе, что буду играть в Украине, но чувствую, что Бог в какой-то момент дал мне такую ​​возможность, и я хочу ею насладиться. Приехав сюда, я увидел, что украинский футбол действительно очень качественный. В команде очень высока интенсивность. Тренер постоянно требует от нас максимальной отдачи, и это очень хорошо для нас, ведь именно благодаря этому можно выйти на уровень, на котором Европа всегда была среди первых – по интенсивности, скорости и всем остальным. Думаю, что Украина недалека от этого уровня. Убежден, что через несколько лет украинский чемпионат может стать одной из больших лиг, несомненно. Благодаря работе и преданности мы можем сделать эту лигу очень интересной и такой, чтобы все могли приезжать сюда и наслаждаться футболом.

– До приезда в «Карпаты» ты долго не играл. Готов ли ты сейчас выходить на поле и показывать свою лучшую игру?

– Этот год был очень сложным для меня, пожалуй, одним из самых трудных в карьере. Пережить травму и несколько операций в течение одного года – очень тяжело для человека, который любит футбол и живет этой игрой. Но Бог дал мне еще один шанс играть, и я хочу им воспользоваться по полной. На каждой тренировке, в каждом матче стараюсь отдавать себя полностью. Поэтому готовлюсь – чтобы быть готовым, когда наступит день матча. Хочу показать все, что Бог вложил в меня – талант, который я люблю и стараюсь совершенствовать каждый день. Чувствую себя готовым, подготовленным, очень мотивированным играть на 100%, готовым сделать все, чтобы команда показывала свой лучший футбол.

– Расскажи о Гуаякиле – городе, где ты родился в Эквадоре. Каково было твое детство?

– Большую часть своего детства я посвятил футболу. У меня множество воспоминаний с тех пор. Каждый раз, когда я выходил на поле, мне не хотелось с него уходить – я хотел играть постоянно. Я выходил из дома в семь утра и возвращался в полночь. Моя мама очень сердилась, потому что меня не было дома целый день, но я чувствую, что все это того стоило. Есть много воспоминаний и людей, которых Бог послал в мою жизнь и помогли мне пройти этот путь. И когда-то я обязательно поблагодарю тех, кто был рядом в моем детстве. И, конечно, всегда благодарю Бога за то, что, несмотря на все пережитое в детстве, Он позволил мне быть здесь. Именно это мотивирует меня каждый день двигаться вперед.

– В 19 лет ты поехал в Нидерланды в клуб Виллем II. Каков был этот опыт? Ты играл с Франом Солем, Вангелисом Павлидисом, Александером Исаком. Что скажешь о них?

– Хороший вопрос. Это был прекрасный период в моей карьере – первый год в Европе, в Виллем Твэй. У меня осталось много воспоминаний о том времени, потому что я действительно получал большое удовольствие и был там счастлив. У меня была возможность играть с Франом Солем, замечательным товарищем, который всегда был рядом, помогал мне, переводил. Голландский язык очень сложен для изучения, и его поддержка была для меня важна. Также я играл с Александром Исааком. Я всегда знал, что у него большой талант. И я считаю, что не случайно он сейчас там, где есть, ведь он всегда отдавал себя игре и страстью к забиванию голов. Глядя на них и их успех, я тоже чувствую мотивацию – продолжать бороться, не сдаваться. Я хочу доказать, что могу отдать все свои силы и показать хороший футбол.

– Потом ты играл в Соединенных Штатах Америки, выступал бок о бок с Джорджо Кьеллини. Что дал тебе этот этап?

– Это был очень хороший период в моей жизни, и я благодарен Богу за то, что Он позволил мне насладиться этими моментами. Каждая тренировка, каждый матч с Джорджо, я считаю, были для меня очень важным опытом. Как человек и как футболист, я не встречал никого, похожего на него. Я многому научился от него: как бороться несмотря на возраст, как всегда хотеть побеждать. Я считаю, что это пример, которому нужно следовать. Это пример, который нужно оставить после себя в этой жизни, чтобы другие люди, даже ваши дети, могли следовать ему. Это было очень хорошее время в США, которое я не забуду. И, конечно, остались воспоминания, помогающие мне двигаться вперед. И я надеюсь, что те же моменты я смогу пережить в этом клубе.

– Получал ли ты в тот момент предложения из Европы?

– В тот прекрасный момент моей жизни я чувствовал, что не только я, но и вся команда была в отличной форме. Мы стали настоящей семьей: все помогали друг другу и ладили друг с другом. Я считаю, что это очень важно для команды. Когда царит атмосфера без злобы, зависти или других отрицательных эмоций, все обстоит наилучшим образом. В то время, кажется, у меня было предложение из Европы, хотя точно уже не помню. Однако я чувствовал, что мне еще немного не хватает развития моей игры, чтобы совершить скачок на европейский уровень. Как известно, европейский футбол очень сложен, и когда ты туда попадаешь, нет права на ошибку – ты сразу оказываешься под большим давлением. Если же смотреть на меня сейчас, я чувствую, что у меня достаточно зрелости, чтобы встретить эти вызовы, которые ставит передо мной Бог или жизнь. Чувствую, что сейчас именно тот момент, когда я готов противостоять этим вызовам и двигаться вперед.

– Ты играл против Винисиуса Жуниора, Лаутаро Мартинеса и даже против Месси.

– У меня была такая возможность… На Кубке Америки в Бразилии я противостоял большим игрокам. Чувствую, что те, кто сейчас в сборной, заслуживают быть там – они самые лучшие на своих позициях. Каждый из них заслужил свое место в составе. И, знаете ли, когда ты играешь против Месси, против Аргентины, это дает тебе дополнительный бонус, дополнительную мотивацию, потому что ты играешь против выдающихся футболистов. Но сейчас я выбрал бы свою сборную – Эквадор. Чувствую, что сборная Эквадора на очень высоком уровне, если не выше, то на уровне Бразилии или Аргентины. Мы, эквадорцы, гордимся каждым матчем нашей сборной. Поэтому я бы выбрал сборную Эквадора, они прекрасно представляют страну. Мой любимый игрок – Эннер Валенсия из Эквадора. Как футболист, и как человек он великолепен. И если бы нужно было выделить кого-нибудь из футболистов, я бы выбрал его – Эннера Валенсию.

– Ты был в заявке сборной на чемпионате мира в Катаре.

– Конечно, быть на чемпионате мира – это что-то невероятное, это очень особенное для игрока. Я пережил великолепные моменты на чемпионате мира в Катаре. Там я познакомился со многими людьми. Я говорю «людьми», потому что кроме того, что мы игроки, мы еще и люди, и я считаю, что именно это характеризует каждого из нас - мы хорошие люди, хорошие личности, и это самое главное. В конце концов это события, моменты, которые ты должен пережить, когда ты там, потому что ты не знаешь, когда ты снова попадешь на чемпионат мира или сможешь ли ты играть на чемпионате мира. Я мог наслаждаться каждым моментом там, хотя я очень хотел играть, но я чувствую, что я очень наслаждался этим. Это большой опыт моей жизни, и я наслаждался моментами, которые Бог позволил мне пережить.

– Тебе уже 26. Это возраст, когда у футболиста достаточно опыта и знаний, чтобы показывать лучшие качества. Какие твои цели в Карпатах?

– Я здесь, потому что хочу доказать, что могу отдать все лучшее. Чувствую, что есть еще много, что дать футболу. Одна из моих мечтаний – сыграть в Лиге чемпионов, ведь это мечта каждого футболиста. Я каждый день готовлюсь на каждой тренировке, чтобы поднять свой уровень до максимума. Чувствую, что могу дать большее. Я наслаждаюсь каждой секундой и каждым моментом в этом клубе. Также чувствую, что клуб готовится, чтобы в этом году соревноваться на высоком уровне. Почему бы не сразиться за место в престижном турнире, таком как Лига Европы или Лига конференций? Уверен, что мы можем играть там, и это даст нам ценный опыт продолжать играть на высоком уровне. Мы к этому готовимся. Каждая тренировка, каждый матч – это испытание, чтобы показать себя и свои возможности.