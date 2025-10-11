Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
11 октября 2025, 13:22
Сборная Украины U-18 выбрала стартовый состав на матч против Уэльса

Подопечные Владимира Самборского сыграют во втором туре международного турнира в Хорватии

Сборная Украины U-18 выбрала стартовый состав на матч против Уэльса
УАФ. Сборная Украины U-18

Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) продолжает свой путь на международном турнире в Хорватии.

В субботу, 11 октября, «сине-желтая» команда выйдет на поле против сверстников из Уэльса. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Владимир Самборский определился с футболистами, которые выйдут в стартовом составе. Сборная Украины проводит сборы в хорватском городе Перч с 5 по 16 октября.

В первом туре турнира подопечные Самборского потерпели поражение от Хорватии U-18 со счетом 0:2. Третьим соперником украинской команды станет Швеция (14 октября).

Стартовый состав сборной Украины U-18 на матч против Уэльса:

Украина U-18 – Уэльс U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хорватия U-18 – Украина U-18 – 2:0. Старт турнира. Видео голов, обзор матча
Международный турнир. Сборная Украины U-18 уступила сверстникам из Хорватии
сборная Украины по футболу U-18 Украина - Уэльс Владимир Самборский стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
