Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией
Артем поздравил футболистов национальной команды
Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на победу «сине-желтых» над сборной Исландии в третьем туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.
«Поздравляем сборную Украины 🇺🇦 с яркой победой 🎉 Главное не расслабляться и победить в понедельник Азербайджан», – написал Артем.
После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей
На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.
