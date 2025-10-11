Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на победу «сине-желтых» над сборной Исландии в третьем туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

«Поздравляем сборную Украины 🇺🇦 с яркой победой 🎉 Главное не расслабляться и победить в понедельник Азербайджан», – написал Артем.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

