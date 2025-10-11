Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский отреагировал на безумную победу сборной Украины над Исландией
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 13:41 |
Артем поздравил футболистов национальной команды

Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на победу «сине-желтых» над сборной Исландии в третьем туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

«Поздравляем сборную Украины 🇺🇦 с яркой победой 🎉 Главное не расслабляться и победить в понедельник Азербайджан», – написал Артем.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.

По теме:
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Понравился мой второй гол. Классный получился»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он продемонстрировал свои лучшие качества. Гол стал шоком»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Артем Милевский
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
