  4. «Аж тошнит от него». Милевский высказался об отключениях света
09 декабря 2025, 15:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 15:26
Экс-игрок Динамо иронично прокомментировал ситуацию с электроэнергией

Артем Милевский

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал отключения света в Киеве:

«Приехали попить кофе. Столько света дома, даже, честно, выключаю его специально, чтобы его не было. Столько света, что аж тошнит от него, хотел просто выйти на улицу и побыть без света. Вот времена...», – иронично сказал экс-игрок «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что Артем Милевский высказался о мобилизации Дениса Гармаша.

Даниил Кирияка Источник: Telegram
