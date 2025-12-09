Другие новости09 декабря 2025, 15:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 15:26
400
0
«Аж тошнит от него». Милевский высказался об отключениях света
Экс-игрок Динамо иронично прокомментировал ситуацию с электроэнергией
09 декабря 2025, 15:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 15:26
400
0
Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал отключения света в Киеве:
«Приехали попить кофе. Столько света дома, даже, честно, выключаю его специально, чтобы его не было. Столько света, что аж тошнит от него, хотел просто выйти на улицу и побыть без света. Вот времена...», – иронично сказал экс-игрок «Динамо».
Ранее сообщалось о том, что Артем Милевский высказался о мобилизации Дениса Гармаша.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 декабря 2025, 19:49 4
Стартовала продажа билетов на матч с «Вересом»
Хоккей | 09 декабря 2025, 00:10 15
На этот раз команда проиграла Норвегии
Футбол | 09.12.2025, 13:47
Футбол | 09.12.2025, 07:39
Футбол | 09.12.2025, 08:25
Комментарии 0
Популярные новости
08.12.2025, 08:54 4
08.12.2025, 04:42
08.12.2025, 07:22 30
08.12.2025, 09:13 36
08.12.2025, 14:34
07.12.2025, 22:56 12
08.12.2025, 06:05 1
08.12.2025, 07:40 4