«Аж тошнит от него». Милевский высказался об отключениях света

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал отключения света в Киеве:

«Приехали попить кофе. Столько света дома, даже, честно, выключаю его специально, чтобы его не было. Столько света, что аж тошнит от него, хотел просто выйти на улицу и побыть без света. Вот времена...», – иронично сказал экс-игрок «Динамо».

