Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ничего смешного в этом не вижу»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:04
626
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ничего смешного в этом не вижу»

Бывший нападающий Динамо высказался о мобилизации Дениса Гармаша

03 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:04
626
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ничего смешного в этом не вижу»
Артем Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал новость о мобилизации другого экс-игрока «бело-синих» и «сине-желтых» Дениса Гармаша.

– Главное, чтобы Гармаш не отправился 😂.

– Я ночью дома сижу 🤨🤝.

– Стареешь 😅🥹.

– Просто неуместно бродить ночью в военное время для страны! Ничего смешного в этом не вижу.

В официальном пресс-релизе Киевского городского ТЦК и СП заявили, что после прохождения ВЛК и общения с рекрутерами Денис Гармаш выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

По теме:
Будет запускать дроны? Стало известно, куда отправится Гармаш
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Галатасарай и Трабзонспор нацелились на игрока Динамо и сборной Украины
Динамо Киев Артем Милевский Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война мобилизация
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 03 декабря 2025, 20:22 2
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Носов был готов оставить проект

Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 08:42 10
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо

Президент клуба не хочет видеть тренера из УПЛ

Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге
Футбол | 03.12.2025, 21:57
Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге
Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Водные виды | 03.12.2025, 20:10
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 03.12.2025, 04:05
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 4
Футбол
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
02.12.2025, 15:53 1
Другие виды
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 9
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
02.12.2025, 11:35 1
Бокс
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем