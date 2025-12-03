Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ничего смешного в этом не вижу»

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал новость о мобилизации другого экс-игрока «бело-синих» и «сине-желтых» Дениса Гармаша.

– Главное, чтобы Гармаш не отправился 😂.

– Я ночью дома сижу 🤨🤝.

– Стареешь 😅🥹.

– Просто неуместно бродить ночью в военное время для страны! Ничего смешного в этом не вижу.

В официальном пресс-релизе Киевского городского ТЦК и СП заявили, что после прохождения ВЛК и общения с рекрутерами Денис Гармаш выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.