КВАРЦЯНЫЙ: «С Исландией была не лучшая его игра. Неправильно он это делает»

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о выступлении Анатолия Трубина в матче с Исландией.

«Конечно, первый пропущенный гол полностью на совести Трубина. Пропустил в свой, ближний угол. Он должен был смотреть на мяч, реагировать на удар, а не наклоняться и раньше времени падать.

Вот эта манера, падать до удара, мне очень не нравится в игре нынешних вратарей.

Надо правильно выбирать позицию, реагировать на удар, играть руками в конце концов, это же голкиперам разрешено, в отличие от полевых игроков. Хорошо, что команда, партнеры по сборной Трубина выручили. Против Исландии явно была не лучшая игра Трубина», – сказал Кварцяный.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.