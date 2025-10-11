Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «С Исландией была не лучшая его игра. Неправильно он это делает»
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 23:30 |
КВАРЦЯНЫЙ: «С Исландией была не лучшая его игра. Неправильно он это делает»

Известный тренер – об игре Анатолия Трубина

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о выступлении Анатолия Трубина в матче с Исландией.

«Конечно, первый пропущенный гол полностью на совести Трубина. Пропустил в свой, ближний угол. Он должен был смотреть на мяч, реагировать на удар, а не наклоняться и раньше времени падать.

Вот эта манера, падать до удара, мне очень не нравится в игре нынешних вратарей.

Надо правильно выбирать позицию, реагировать на удар, играть руками в конце концов, это же голкиперам разрешено, в отличие от полевых игроков. Хорошо, что команда, партнеры по сборной Трубина выручили. Против Исландии явно была не лучшая игра Трубина», – сказал Кварцяный.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины над Исландией
Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Виталий Кварцяный Анатолий Трубин
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
