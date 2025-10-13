Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леоненко – об игроке сборной Украины: «Раз в год и палка стреляет»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 19:13
Леоненко – об игроке сборной Украины: «Раз в год и палка стреляет»

Бывший футболист оценил выступление Малиновского, Волошина, Очеретько в Исландии

Леоненко – об игроке сборной Украины: «Раз в год и палка стреляет»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко оценил игру «сине-желтых» против Исландии (5:3), а также прокомментировал возвращения полузащитника Руслана Малиновского:

«Это был день ударов. По сути, только Гуцуляк закатил, а все остальные били. Малиновский доказал, что правая нога у него не только для ходьбы, а ней еще можно и в девятку попадать, хотя рВолаз в год и палка стреляет. Порадовало, что наши хорошо вбегали из глубины, чему доказательство – первый гол Руслана и мяч Калюжного, который играл даже ниже Забарного, но все равно забил.

Среди вышедших на замену Волошин лучше всего вошел в игру. Кроме того, что отдал голевой пас, он еще постоянно обострял. Также можно отметить Очеретько за его гол.

Болельщики ожидаемо отдали награду «Лев матча» Малиновскому. Также следует отметить Миколенко, Калюжного, Волошина. Радует, что у нас с отборами и вбеганиями в этой игре все было в порядке. Я отдам «Льва матча» всей нашей сборной», – подытожил Леоненко.

После трех сыгранных туров сборная Украины набрала четыре балла и теперь занимает второе место в квартете D. Лидером осталась команда Франции, в активе которой девять пунктов.

ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Виктор Леоненко Руслан Малиновский Виталий Миколенко Назар Волошин (Динамо) Иван Калюжный Олег Очеретько Илья Забарный
Николай Титюк Источник: BLIK
