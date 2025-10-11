Третий раз в истории в матче с участием сборной Украины было забито 8 мячей
Голепад в Рейкьявике
В Рейкьявике третий раз в истории в матче с участием сборной Украины было забито 8 мячей. В октябре 2013 года наша команда на выезде разгромила Сан-Марино со счетом 8:0 в отборочном турнире чемпионата мира. А в октябре 2020-го украинцы в гостях в товарищеском поединке уступили французам – 1:7.
К слову, больше взятий ворот в играх украинской сборной было зафиксировано только во встрече нашей национальной дружины с Сан-Марино в отборе на «мир» 6 сентября 2013 года во Львове – 9 (9:0).
Самые результативные матчи с участием сборной Украины
|
Голы
|
Матч
|
Счет
|
Дата
|
Ранг
|
9
|
Украина - Сан-Марино
|
9:0
|
06.09.2013
|
ЧМ
|
8
|
Сан-Марино - Украина
|
0:8
|
15.10.2013
|
ЧМ
|
8
|
Франция - Украина
|
7:1
|
07.10.2020
|
ТМ
|
8
|
Исландия - Украина
|
3:5
|
10.10.2025
|
ЧМ
|
7
|
Украина - Литва
|
5:2
|
13.08.1996
|
ТМ
|
7
|
Кипр - Украина
|
4:3
|
28.02.2001
|
МТ
|
7
|
Украина - Армения
|
4:3
|
07.06.2003
|
ЧЕ
|
6
|
Украина - Азербайджан
|
6:0
|
15.08.2006
|
ТМ
|
6
|
Андорра - Украина
|
0:6
|
14.10.2009
|
ЧМ
|
6
|
Украина - Германия
|
3:3
|
11.11.2011
|
ТМ
|
6
|
Германия - Украина
|
3:3
|
12.06.2023
|
ТМ
|
6
|
Канада - Украина
|
4:2
|
07.06.2025
|
МТ
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
