Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Третий раз в истории в матче с участием сборной Украины было забито 8 мячей
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 11:44 | Обновлено 11 октября 2025, 11:50
Голепад в Рейкьявике

Getty Images/Global Images Ukraine

В Рейкьявике третий раз в истории в матче с участием сборной Украины было забито 8 мячей. В октябре 2013 года наша команда на выезде разгромила Сан-Марино со счетом 8:0 в отборочном турнире чемпионата мира. А в октябре 2020-го украинцы в гостях в товарищеском поединке уступили французам – 1:7.

К слову, больше взятий ворот в играх украинской сборной было зафиксировано только во встрече нашей национальной дружины с Сан-Марино в отборе на «мир» 6 сентября 2013 года во Львове – 9 (9:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные матчи с участием сборной Украины

Голы

Матч

Счет

Дата

Ранг

9

Украина - Сан-Марино

9:0

06.09.2013

ЧМ

8

Сан-Марино - Украина

0:8

15.10.2013

ЧМ

8

Франция - Украина

7:1

07.10.2020

ТМ

8

Исландия - Украина

3:5

10.10.2025

ЧМ

7

Украина - Литва

5:2

13.08.1996

ТМ

7

Кипр - Украина

4:3

28.02.2001

МТ

7

Украина - Армения

4:3

07.06.2003

ЧЕ

6

Украина - Азербайджан

6:0

15.08.2006

ТМ

6

Андорра - Украина

0:6

14.10.2009

ЧМ

6

Украина - Германия

3:3

11.11.2011

ТМ

6

Германия - Украина

3:3

12.06.2023

ТМ

6

Канада - Украина

4:2

07.06.2025

МТ

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

цифры и факты сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
