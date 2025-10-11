В Рейкьявике третий раз в истории в матче с участием сборной Украины было забито 8 мячей. В октябре 2013 года наша команда на выезде разгромила Сан-Марино со счетом 8:0 в отборочном турнире чемпионата мира. А в октябре 2020-го украинцы в гостях в товарищеском поединке уступили французам – 1:7.

К слову, больше взятий ворот в играх украинской сборной было зафиксировано только во встрече нашей национальной дружины с Сан-Марино в отборе на «мир» 6 сентября 2013 года во Львове – 9 (9:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные матчи с участием сборной Украины

Голы Матч Счет Дата Ранг 9 Украина - Сан-Марино 9:0 06.09.2013 ЧМ 8 Сан-Марино - Украина 0:8 15.10.2013 ЧМ 8 Франция - Украина 7:1 07.10.2020 ТМ 8 Исландия - Украина 3:5 10.10.2025 ЧМ 7 Украина - Литва 5:2 13.08.1996 ТМ 7 Кипр - Украина 4:3 28.02.2001 МТ 7 Украина - Армения 4:3 07.06.2003 ЧЕ 6 Украина - Азербайджан 6:0 15.08.2006 ТМ 6 Андорра - Украина 0:6 14.10.2009 ЧМ 6 Украина - Германия 3:3 11.11.2011 ТМ 6 Германия - Украина 3:3 12.06.2023 ТМ 6 Канада - Украина 4:2 07.06.2025 МТ

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.